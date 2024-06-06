Çevresel sürdürülebilirliğe 240 milyon dolarlık yatırım

Çevresel sürdürülebilirlik vizyonuyla dünyadaki ilk 8 operatör arasında yer alan Turkcell, hayata geçirdiği uygulamalarla 2050’de net sıfır şirket olmayı hedefliyor. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “2025 yılı sonuna kadar yapacağımız 240 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Sanayi Devrimi ile birlikte büyüyen iklim krizini ‘teknoloji devrimi’ ile yenmeye kararlıyız” açıklamasını yaptı.

Dünya Çevre Günü kapsamında konuşan Dr. Ali Taha Koç, 5-14 Haziran tarihleri arasında tekno atıklarını eğitime dönüştürmeleri için herkesi Turkcell İletişim Merkezleri’ne davet etti. Dr. Koç, bu geri dönüşümden elde edilecek gelirin TÜBİSAD’ın deprem bölgesinde kurduğu Teknolojik Eğitim Sınıfı projesine aktarılacağını söyledi.

İklim kriziyle mücadelenin anahtarı teknoloji

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçladıklarını dile getiren Koç, “Bu yüzden enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik şirket stratejimizin ana odak alanlarından birini oluşturuyor. 2050’ye kadar net sıfır şirket olma vizyonumuzla yeşil enerji yatırımlarımıza 240 milyon dolarlık kaynak ayırdık. Yatırımlarımızın ilk fazı olarak 5 farklı ilde 8 farklı proje ile 54 MW’lık güneş enerjisi santrali kurulumlarımızı tamamladık. İkinci fazda yapacağımız 160 MW’lık kurulum ile birlikte toplam 214 MW’lık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. İklim kriziyle mücadelenin anahtarı yine ‘teknoloji’ olacak” dedi.

Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative – SBTi) hedefi onaylanan tek şirketin de Turkcell olduğunu ifade eden Dr. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell olarak, dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP) notumuzu A liderlik seviyesine çıkardık. 22 bin şirketin değerlendirildiği projede, Türkiye’de A notunuyla değerlendirilen telekomünikasyon sektörünün tek şirketi olduk. Ayrıca GSM sektörünün öncü kuruluşu GSMA Mobile Net Zero inisiyatifine katılan dünyadaki ilk 8 operatör arasında yer almaktan gurur duyuyoruz.”

Geri dönüşümle yüzlerce öğrenciye eğitim desteği

Dr.Koç, 2019 yılından bu yana TÜBİSAD ve TEGV ile birlikte; 35 tondan fazla teknolojik atığın geri dönüştürmesiyle yüzlerce öğrencinin nitelikli eğitimine katkı sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Çevre gününe özel podcast

Turkcell, ‘Tekno Atıkları Eğitime Dönüştür’ projesine katkı sağlayan herkese Pasaj’da geçerli 250 TL hediye çeki tanımlayacak ve her bir atık için projeye 250 TL ilave bağış yapacak. Bu kampanya kapsamında tekno atık getiren her 100’üncü kişiye ise 7.500 TL’lik hediye çeki tanımlanacak. Ayrıca Turkcell’in Yuvam Dünya Derneği iş birliğiyle fizy’de yayınladığı “Daha İyi Bir Dünya için Konuşalım” podcast serisinin ikinci bölümü de 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel fizy’de yayına girdi. Türkiye’de ekolojiye bakış, iklim krizi ve sağlık, mutfakta ve beslenmede yerel üretimin önemi, yeninelebilir enerji gibi pek çok farklı konu başlığı, alanında uzman isimlerin katılımıyla ele alınacak.