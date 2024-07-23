Çin'in enerji ithalatının yüzde 20'sini Rusya karşılıyor

Çin'in Orta Doğu yerine Rusya’dan petrol alarak Ocak 2022’den bu yana 14 ila 18 milyar dolarlık 'ekonomik fayda' sağladığını kaydeden İgor Seçin, Rusya’nın Kuzey Deniz Yolu dahil çeşitli güzergahlardan Çin'e petrol sevkiyatını artırmayı da değerlendirdiğini söyledi.

Doğal gaz sevkiyatında 40 milyar metreküplük rekor beklentisi

Seçin, son 2,5 yılda Rusya'nın Çin'e petrol sevkiyatını önemli oranda artırdığını ve Suudi Arabistan'ı geçerek bu ülkeye en çok petrol sevk eden ülke konumuna geldiğini belirtti. Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatının bu yıl yaklaşık 40 milyar metreküpe ulaşarak rekor kıracağı beklentisini paylaşan Seçin, Rusya’nın söz konusu hacmi yıllık 100 milyar metreküpe kadar çıkarabileceğini ifade etti.

Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin hızla geliştiğini vurgulayan Seçin, "Bu yılın ilk 6 ayında Rusya'nın Çin'e enerji ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak yaklaşık 46 milyar dolara çıktı. Bu da Çin’in toplam enerji ithalatının yaklaşık yüzde 20’sine tekabül ediyor" ifadesini kullandı. Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 240 milyar dolara çıkmıştı.