CK Enerji, 670 öğrenciye enerji okuryazarlığı eğitimi verdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CK Enerji Boğaziçi Elektrik arasında imzalanan protokol kapsamında Avrupa Yakası"nda belirlenen pilot okullarda enerji okuryazarlığı ilk hafta 6 okulda 670 öğrenciye ulaştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, ‘Enerji Okuryazarlığı Projesi’ ile toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“2018’de CK Enerji Grubu tarafından başlatılan projenin İstanbul Avrupa Yakası’ndaki ayağını da biz üstlendik. Şeffaf fatura, tüketim hesaplama modülü, tüketici kitapçığı ve verimlilik önlemleri gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projenin çocuklara ve onların aracılığı ile ailelere ulaşması için de ilk olarak 2019’da bölgemizde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile enerji okuryazarlığı eğitimlerimizi devreye aldık. Pandemi döneminde de online olarak projemizi sürdürdük. Bu yıl ise ile yeni bir protokol yaptık. Hedefimiz bu eğitim dönemi sonunda çocuklarımızla birlikte ailelerine de ulaşarak, enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanımı konusunda destek sunmak.”