Denizüstü RES'lerde büyük potansiyel taşıyoruz

Türkiye’nin en yüksek derecede potansiyel taşıyan temiz enerji kaynakları arasında yer alan Denizüstü Rüzgâr Enerjisi’nde (DRES) ilk sanayi envanteri yayınlandı.

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED) ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin (GİSBİR) koordinasyonu; İzmir Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle hazırlanan “Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası ve Sanayi Envanteri”; Türkiye’de bu alanda görev alabilecek firmaları ve yetkinliklerini dokümante etmesi açısından kritik önem taşıyor.

“Çandarlı Limanı için DRES vizyonunu destekliyoruz”

Envanter çalışması hakkında değerlendirmelerde bulunan ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı; Türkiye’nin denizüstü rüzgâr enerjisinde taşıdığı büyük potansiyelin harekete geçirilmesinde envanterin taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Türkiye karasal rüzgâr enerjisinde 26 yılda 12 bin Megavat (MW) seviyesinde kurulu güce ulaştı. Bu yatırımlar, dünyadaki sıralamamızı beşinciliğe taşıdı.

Toplam kurulu gücümüzün yüzde 11’ini rüzgâr enerjisinden karşılıyoruz. Ancak denizüstü rüzgâr enerjisinde henüz sıfır noktasında olduğumuz gerçeğini de unutmuyoruz. Rüzgâr enerjisinde 2035 yılında 29 bin 600 MW seviyesine ulaşacağız ve bu kurulu güç içerisinde denizüstü rüzgâr sadece 5 bin MW seviyesinde pay alacak. Bu hedef, Türkiye’nin keşfi yapılmış denizüstü rüzgâr enerjisi potansiyelinin 15’te birine karşılık geliyor” dedi.

İzmir’in rüzgâr enerjisinde dünyanın en kapsamlı kümelenme başarısına imza attığını anımsatan Alper Kalaycı, kentin Türkiye’deki üç türbin kanadı fabrikasının tamamına, yedi kule fabrikasının dördüne, iki döküm tesisinden birisine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı: “İzmir'de rüzgâr sanayisinde faaliyet gösteren firmalarımız, Türk rüzgâr endüstrisinin toplam cirosunun yüzde 85’ini oluşturuyor.

Bu başarımızı denizüstü RES’lerin üretiminde de göstermeye hazırız. Çandarlı Limanı ve geri besleme sahasının DRES’lerin üretimine odaklanan bir yapı ile kurgulanması, Türkiye’nin bu alanda dünyanın en önemli üretim ve ihracat merkezi olmasını sağlayacaktır. Sektör olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu vizyonuna inanıyor ve sonuna kadar destekliyoruz.

Çin DRES’lerde dünyanın açık ara lider ülkesi

-Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC) verilerine göre, 2023 yılında dünya genelinde DRES kurulu gücü 10,8 GW artarak 75,2 Gigavat’a (GW) ulaştı ve en yüksek ikinci yıllık artış kaydedildi.

- 2023 yılı sonu itibarıyla Asya ve Avrupa’da kurulu güç sırasıyla 41 GW ve 34 GW’a ulaştı. Çin'in geçen yıl DRES kurulu gücünü 6,3 GW artırdı ve üst üste altıncı dünyada lider konuma geldi.

-Avrupa genelinde ise geçen yıl elde edilen kurulu güç artışı 3,8 GW oldu.

- GWEC 2028 yılında yıllık açık deniz rüzgârı kurulumunun 2023’te görülen seviyeye kıyasla üç katına çıkmasını bekliyor.

Karasal RES’lere göre 10 kat fazla istihdam

-Denizüstü RES’ler, başta kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır sürdürülebilir enerji üretimi için kullanılıyor.

-Ülkeler, deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölgelerinin sınırlarını dünyaya ilan etmek için de DRES’lere stratejik bir önem atfediyor.

-Pek çok sektöre sipariş veren büyük bir mekanizmaya sahip DRES’ler, karasal RES’lere göre on kat fazla istihdam sağlayabiliyor.

-Türkiye’nin tersane sektöründe dünyanın en ileri ülkeleri arasında yer alması, denizüstü RES’lerin tüm ekipman üretimleri ve montajında ithalata bağımlılığını azaltıcı etkenler arasında yer alıyor. Bu avantaj, denizüstünde yapılacak tüm tesislerin mühendislik hesaplarının, tasarımlarının, Ar-Ge’lerinin ve inşaatlarının tamamıyla Türk şirketlerinin imkânları ile yerli olarak yapılmasını mümkün hâle getiriyor.