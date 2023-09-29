Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 11,15 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 547 milyon 78 bin metreküpü boru hatlarıyla, 483 milyon 18 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 15,88 azalırken, LNG ithalatı yüzde 26,22 arttı. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 11,15 azalarak yaklaşık 3 milyar 30 milyon 96 bin metreküp oldu.

En fazla doğal gaz ithalatı temmuzda 1 milyar 664 milyon 26 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 883 milyon 52 bin metreküple Azerbaycan ve 483 milyon 18 bin metreküple Cezayir takip etti.

Cezayir'den doğal gaz ithalatı yüzde 26,22, Azerbaycan'dan doğal gaz ithalatı yüzde 24,44 ve Rusya'dan yapılan ithalat 14,92 arttı. Temmuzda İran'dan doğal gaz ithalatı yapılmadı.

Konutların gaz tüketimi yüzde 46,6 arttı

Söz konusu dönemde ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 9,83 artarak yaklaşık 3 milyar 3 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 6,44 düşüşle yaklaşık 926 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 13,8 artarak 1 milyar 157 milyon 37 bin metreküpe ulaştı.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 46,6 artarak 363 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,74 artışla yaklaşık 5 milyar 43 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 691 milyon metreküpü (yüzde 93) yer altı depolama tesislerinde, 351 milyon metreküpü (yüzde 6,98) LNG terminallerinde bulunuyor.