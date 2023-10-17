Doğalgaz ile Daha Az Fatura Ödeyerek Isınmak Mümkün

Demet YALÇIN GÜNEŞ

Giderek artan enerji maliyetleri nedeniyle soğuk havalarda evlerimizi ısıtmak için yüksek faturalara katlanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Türkiye’de enerjinin yaklaşık yüzde 35’i binalarda kullanılıyor. Bu enerjinin yüzde 80’i ise ısıtma amacıyla tüketiliyor.

Üçay Grup Teknik Hizmetler Koordinatörü Halil Büyükbaş, ısıtmada, kömür yakıtlı merkezi sistemler veya bireysel sistemler yerine doğalgazlı merkezi ısıtma sistemleri kullanılarak, sağlanacak avantalara dikkat çekti:

“Merkezi ısıtma, ısıtılacak binanın tek noktasına kurulan kazan dairelerinde suyun ısıtılması ve ısınan suyun borular vasıtasıyla dairelerdeki radyatörlere taşınması yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Yüzde 25 ila 40 daha tasarruflu

Doğru tasarlanan bir doğalgazlı merkezi ısıtma sistemi hem ilk yatırımda hem de işletmede, bireysel ısıtma sistemlerinden çok daha avantajlı oluyor. Çünkü kazanlar çok daha az yakıt kullanarak ısı üretiyor. Böylece enerji maliyetlerinden yüzde 25 ila 40’lara varan oranlarda tasarruf sağlıyor.

Kömür maliyetli bir yakıt

Doğalgazlı merkezi ısıtma sistemleri yalnızca bireysel sistemlerden değil, kömürlü yani katı yakıtlı merkezi sistemlerden de daha avantajlı; çünkü kömür, depolama ve kullanım açısından oldukça maliyetli bir yakıt.

İşgücüne ihtiyaç duymuyor

Ayrıca katı yakıtlı sistemlerde hem kömürü yakmak (taşıma, ateşleme) için hem de yanma sonrasında oluşan külün tahliyesi için sürekli işgücü gerekiyor. Doğalgazlı merkezi sistemlerde ise işgücüne ihtiyaç duyulmuyor. Hatta sistem otomasyon sistemleri ile uzaktan ve ihtiyaca uygun olarak yönetilebiliyor. Yanma, dış hava sensörü vasıtasıyla hassas olarak kontrol edilebildiği için sistem ihtiyaca anlık olarak cevap veriyor ve yakıt kaybı çok az oluyor. Katı yakıtlı sistemlerde ise ihtiyaca göre yönetim mümkün olmuyor, sistemin durdurulması ya da söndürülmesi birkaç saat sürebiliyor.

Daha tasarruflu ve daha çevreci

Modülasyon ve yoğuşma özelliği de doğalgazlı merkezi sistemlerin avantajları arasında yer alıyor. Çünkü birçok katı yakıtlı kazanda bu özellikler bulunmuyor. Doğalgazlı merkezi sistemlerde kapasite o anki ısı ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Yoğuşma özelliği ile her kapasitede daha yüksek verimlilik ve daha düşük emisyon değerleri sunuyor. Bu nedenle yoğuşma özelliğine sahip doğalgaz kazanları, yakıt tüketimi konusunda daha tasarruflu ve daha çevreci bir yaklaşım sunuyor. Ayrıca doğalgaz, kömürlü sistemlerde olduğu gibi yanmaya bağlı kirletici kükürt oksitler ve karbon tanecikleri ihtiva etmiyor. Zehirsiz olduğu için solunması halinde zehirleyici ve öldürücü etkisi bulunmuyor.

Periyodik bakım avantajı

Doğalgazlı sistemlerde yıllık periyodik bakımlar da katı yakıtlı sistemlerden çok daha ekonomik olarak gerçekleştiriliyor” dedi.