Doğu Akdeniz gazına politik engel

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Doğu Akdeniz'de ciddi doğalgaz rezervi bulunduğunu belirterek, "Zengin doğalgaz rezervlerine rağmen oradaki gazın hem ekonomik hem de politik nedenlerden dolayı kısa bir süre içinde Avrupa ya da başka bir yere taşınabileceğini düşünmüyorum." dedi.

Birol, Doğu Akdeniz'deki doğalgazın ticarileştirilmesi sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki hidrokarbon yataklarının bir kısmının keşfedildiğini ancak ciddi miktarda gazın henüz keşfedilmediğini ifade eden Birol, "Akdeniz'de sadece politik olarak tartışmalı yerlerde değil, her yerde doğalgaz var ancak bu noktada önemli olan iki şey var. Birincisi, o doğalgazı çıkarmanın maliyeti ne olacak? İkincisi, çıkardıktan sonra onu nereye yollayacaksınız? Bunun ekonomik ve politik fizibilitesi nedir? Bu sorular önemli. Zengin doğalgaz rezervlerine rağmen oradaki gazın hem ekonomik hem de politik nedenlerden dolayı kısa bir süre içinde Avrupa ya da başka bir yere taşınabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Birol, özellikle ABD, Katar ve Avustralya'da üretilen doğalgazın son yıllarda dünya piyasasına gönderilmeye başlandığına işaret ederek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde deyim yerindeyse dünya doğalgaz içinde yüzecek. Bu tabii Türkiye gibi doğalgaz ithal eden ülkeler için iyi bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'de bölge ülkelerinin çıkardıkları doğalgazı öncelikli olarak iç tüketimlerinde kullanacağını dile getiren Birol, bu duruma en iyi iki örneğin İsrail ve Mısır olduğunu söyledi.

10 trilyon metreküp gaz keşfedilmeyi bekliyor

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre, Doğu Akdeniz'de keşfedilmiş 10-15 trilyon metreküp, keşfedilmeyi bekleyen ise en az 10 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor.

Bölgede ayrıca, 1,5-3,5 milyar varil petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ilk doğalgaz sahasının keşfi, 1999'da İsrail sularında gerçekleşti. Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren İsrail, 2010'da yaklaşık 600 milyar metreküp rezerve sahip Leviathan isimli sahayı keşfetti.

Öte yandan GKRY ise 2011'de, Kıbrıs adasının güneyindeki Afrodit doğalgaz sahasını keşfetti.

İtalyan enerji firması Eni tarafından 2015'te Mısır açıklarında keşfedilen 850 milyar metreküp rezerve sahip Zohr ise bölgenin en büyük doğalgaz sahası olarak biliniyor.