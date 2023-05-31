Dünyanın ilk motor yağı markası Türkiye’de

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ’nin madeni yağlar markası M Oil’in, 140’tan fazla ülkede hizmet veren küresel premium madeni yağ markası Valvoline’in münhasır ülke distribütörlüğü, üretim ve knowhow değişimi haklarına sahip olduğu anlaşmanın imza töreni dün gerçekleştirildi.

Pazar payı artacak

Söz konusu anlaşmayla, madeni yağ alanında 2020’de yüzde 1,1 olan pazar payını 2022 sonunda yüzde 1,9’a çıkartan M Oil, ürün gamını Valvoline markasıyla daha da güçlendirecek. M Oil, gerçekleştirdiği distribütörlük ve lisans anlaşması kapsamında ilk etapta Valvoline markasının motor, şanzıman ve endüstriyel yağlar ürün grupları ile gres yağı satışına başlayacak.

OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, “Bu markayla birlikte OYAK’ın madeni yağdaki varlığı ve büyümesi sürecek. Maden yağ pazarında ülkemizde önemli bir yer edineceğiz. Yüzde 2 olan pazar payımızı yüzde 7’lere çıkaracağız ve dış pazarları açılacağız. Yeni yapacağımız yatırımla birlikte yıllık 60 bin tonluk üretimle istihdama ve ihracata katkıda bulunma imkanımız olacak” dedi.