'Düşük Karbon Kahramanı' İçdaş oldu

02 Mayıs 2018

İçdaş’ın çevreye duyarlılık prensibiyle çelik üretimi yapan Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Değirmencik Entegre Tesisleri, “Düşük Karbon Kahramanı” ünvanını aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı liderliğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen “Düşük Karbon Kahramanları Ödülü” İçdaş’a verildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen V.İstanbul Karbon Zirvesi’nde “Düşük Karbon Kahramanları Ödülü” İçdaş Çelik Tesisleri Müdürü Rüstem Çağrı Ünzal’a verildi.

"Düşük Karbon Kahramanı Ödülü” hakkında konuşan Rüstem Çağrı Ünzal, “İçdaş’ın doğaya ve çevreye saygılı üretim anlayışı, çelik üretiminde karbon kaynaklı enerji tüketimimizin düşüklüğü ödüllendirildi. Ülkemizin en düşük sera gazı emisyonlu çeliğini üretiyoruz. Haddehanelerimizde 1 ton çelik üretimine karşılık atmosfer salınan sera gazı miktarı 78 kg/t.çelik’tir. Bu rakam dünya çelik üretiminde 200 kg.CO2/t.çelik’in üzerindedir. Enerjinin etkin verimli kullanımı alanında yürüttüğümüz çalışmalar bizi daha düşük sera gazı emisyonuna yönlendirirken, birim ürün başına enerji tüketimimizi azaltarak üstün bir rekabet gücü de sağlıyor. Bu da sürdürülebilir büyümemize güç katıyor. Hayata geçirdiğimiz projelerle ile yaklaşık 3,5 Milyon ton olan çelik üretimimizde rakiplerimize oranla 484 bin ton daha az sera gazı açığa çıkardık“ dedi.

Tesisler AB referanslı

İçdaş Çelik Tesisleri Müdürü Rüstem Çağrı Ünzal, Değirmencik Entegre Tesisi’nin, İçdaş’ın ülkemize kazandırdığı en büyük çelik tesislerinden biri olduğunu söyledi. Ünzal “Tesislerimizde bir günde 12.000 tonun üzerinde çelik hurdasını en ileri teknolojiler kullanılarak ergitiyor ve çelik ürünleri haline getiriyoruz. Üretim tesislerimizi kurduğumuz ilk aşamadan itibaren daima insanı ve ekosistemi gözeterek yatırım yapıyoruz. Tesislerimizde kullanılan üretim teknikleri Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Uygulanabilir En İyi Teknikler Referans Dokümanlarına uyumlu. Enerji verimliliği yüksek temiz ve çevreci üretim teknikleri kullanıyoruz” diye konuştu.