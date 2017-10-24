Elektrik tüketimi eylülde arttı

24 Ekim 2017

Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak, 23 milyar 807 milyon 834 bin kilovatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 881 milyon 698 bin kilovatsaatle 20 Eylül'de, en düşük tüketim ise 566 milyon 858 bin kilovatsaatle Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 1 Eylül'de gerçekleşti.

Eylülde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 23 milyar 807 milyon 834 bin kilovatsaate ulaştı.

Söz konusu ayda elektrik üretimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14 artışla 23 milyar 789 milyon 528 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 41,8'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 18'i ithal kömür ve yüzde 16,3'ü yerli kömür santrallerinden karşılandı.

Elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 15,9'u bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 4,5 oldu. Üretimin kalan yüzde 3,5'lik kısmı ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Elektrik ithalatı yüzde 45 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 azalarak, 260 milyon 497 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl eylülde 475 milyon 837 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 148 artarak 242 milyon 190 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl eylülde 97 milyon 480 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Kaynak: AA