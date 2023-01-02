Enerji devi Hollandalı Vitol’ün perakende ağına Türk yönetici

Perakende enerji satışında Vitol’ün en önemli markası olan Vivo Energy, Total Mısır’ın eski Genel Müdürü Peyami Oven’i Magrip coğrafyasI ve Hint Okyanusu Bölgesi’nin Başkan Yardımcısı yaptı.

Peyami Oven ayrıca şirketin Fas operasyonlarının da CEO’su oldu. 4 yıl Total Energies’in Pazarlama Genel Müdürü olan, öncesinde de Mauritius CEO’su olan Oven, Vivo’da George Robert’ın yerini aldı.

Hollandalı Vitol’ün şirketi Vivo Energy, özellikle Afrika pazarında oldukça güçlü. Kara Kıta’daki 23 ülkede faaliyet gösteren Vivo’nun hisseleri Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor. İngiliz firması olarak kurulan Vivo, geçen yıl temmuz ayında Vitol tarafından satın alınmış, ardından yöentim anlamında büyük bir değişime imza atmıştı. Oven’in atanması da bu değişimin en önemli parçalarından biri olarak görünüyor.