Enerji kaynaklı emisyonlarını yüzde 33 düşürecek
Sürdürülebilirlik alanında son 4 yıldır raporlama yapan poliüretan üreticisi Kimpur, yatırımlarının odağına sürdürülebilirliği aldı. Çalışma stratejilerini emisyon azaltmaya yönelik yeniden düzenleyen şirket, 2030 yılına kadar enerjiden kaynaklı karbon emisyonlarında yüzde 33 azaltım hedefliyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Çevreye zararlı olup olmadığı sıklıkla tartışılan karışımlardan biri de poliüretan üretimi. Üretim esnasında bazı ham maddelerin fosil yakıt kullanılarak elde ediliyor olması, bu çevresel etkilerin sıklıkla gündemde yer almasında etkili oluyor. Fakat çevresel etkilerine karşı poliüretan kullanımının karbon emisyonunu azaltan bazı etkileri de mevcut. Bu nedenle poliüretan sektörüne ilişkin doğru bilgilendirmenin yapılması, sektör adına da büyük önem taşıyor.
2020 yılından bu yana Sürdürülebilirlik Raporlaması yaparak sürdürülebilirlik temelinde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Kimpur Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörü Derya Esnaf, hem poliüretan üretimine yönelik yanlış bilinenleri hem de Kimpur olarak sürdürülebilirlik alanında hangi alanlarda faaliyet gösterdiklerini DÜNYA Gazetesi’ne anlattı.
Poliüretan üretiminin çevresel performansının, nasıl ve nerede kullanıldığına bağlı olarak değiştiğine dikkat çeken Kimpur Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörü Derya Esnaf, “Örneğin, poliüretan yalıtım malzemeleri enerji tüketimini azaltmada son derece etkilidir, bu da dolaylı olarak karbon ayak izini düşürür. Yani, ‘zararlı’ ya da ‘zararsız’ gibi kesin bir yargıya varmak yerine, poliüretanın kullanım alanına ve bağlama göre değerlendirme yapmak daha doğru olur” dedi.
“Daha sürdürülebilir hammadde kullanacağız”
Enerjiden kaynaklı karbon emisyonlarda 2030 yılına kadar yüzde 33 azaltma hedefine yönelik de değerlendirmede bulunan Esnaf, “Enerji verimliliğimizi artırarak ve daha sürdürülebilir ham maddeler kullanarak bu hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte, yenilenebilir enerjiye geçiş ve karbon azaltma projeleri de büyük rol oynuyor. 2030’da şu anki emisyonlarımızın üçte bir oranında daha az olduğu bir Kimpur hayal ediyoruz ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Kimpur olarak 2020 yılından bu yana yaptıkları sürdürülebilirlik raporlamalarının şirketteki çalışma stratejilerini nasıl etkilediğini değerlendiren Derya Esnaf, “Bu raporlar aslında bize, kendimize ayna tutma fırsatı veriyor. Stratejilerimizi geliştirirken performansımızı pek tabii gözden geçiriyoruz, ancak raporlamalar sayesinde bu performansı daha net bir şekilde değerlendirme ve nerede daha iyi olabileceğimizi görme şansımız oluyor. 2020 yılından bu yana enerji verimliliği projelerimizle önemli tasarruflar sağladık. Son dört yılda, enerji tüketimimizi yaklaşık yüzde 9 oranında azaltmayı başardık. Bu hem çevresel etkilerimizi minimize etmemize hem de maliyetlerimizi düşürmemize büyük katkı sağladı” diye konuştu.
“Enerjinin %55’ini Düzce tesisinden karşılayacağız”
Gebze tesisindeki yenilenebilir enerji santralinin 2023 yılında devreye girdiğini ve şu an için enerji tüketiminin yüzde 20’sini temiz enerjinin bu santralden karşılanmasını hedeflediklerini belirten Esnaf, “Şu an için kapasitemiz, tesisin çatılarına yerleştirdiğimiz panellerle sınırlı olduğundan, bu oranda kalmak durumundayız. Ancak bu sadece bir başlangıç. Yıllık toplam enerji ihtiyacımızın yüzde 55’ini Düzce tesisimizden elde etmeyi hedefliyoruz ve iki tesisimizde de bu oranı yüzde 75’e çıkarmak en büyük amaçlarımızdan biri” ifadelerinde bulundu.
Poliüretan nerelerde kullanılıyor?
Poliüretanın hayatımızdaki rolüne ilişkin de bilgi veren Derya Esnaf, “Esnekliği, dayanıklılığı ve maliyet etkinliği gibi özellikleriyle hayatımızın pek çok alanında önemli bir rol oynuyor. Oturduğumuz koltuklardan yattığımız yataklara, araçlarımızdaki direksiyonlardan evimizdeki buzdolaplarına kadar pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Bu çok yönlülük, poliüretanı modern endüstride vazgeçilmez bir malzeme haline getiriyor. Kimpur olarak biz de bu alandaki sorumluluğumuzu ciddiyetle ele alıyoruz ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için sürekli çalışıyoruz” diye ekledi.
Ar-Ge’ye 65 milyon TL’lik yatırım
Yenilikçi ve çevre dostu çözümleri geliştirmede Ar-Ge çalışmalarının öneminin altını çizen Kimpur Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörü Derya Esnaf, “2023 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 109 artırarak yaklaşık 65 milyon TL harcama yaptık. Kendi sektörümüzde Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirket olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunu yıllardır Turkishtime’ın Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketleri listesinde yer alarak kanıtlıyoruz. Ar-Ge ekibimiz, 30'dan fazla uzman mühendis ve teknik personelden oluşuyor. Ekip, yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ve çevresel etkileri azaltmaya yönelik projelerde yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.