Enerji kaynaklı emisyonlarını yüzde 33 düşürecek

Başak Nur GÖKÇAM

Çevreye zararlı olup ol­madığı sıklıkla tartışı­lan karışımlardan biri de poliüretan üretimi. Üretim esnasında bazı ham maddele­rin fosil yakıt kullanılarak el­de ediliyor olması, bu çevre­sel etkilerin sıklıkla gündem­de yer almasında etkili oluyor. Fakat çevresel etkilerine karşı poliüretan kullanımının kar­bon emisyonunu azaltan bazı etkileri de mevcut. Bu nedenle poliüretan sektörüne ilişkin doğru bilgilendirmenin yapıl­ması, sektör adına da büyük önem taşıyor.

2020 yılından bu yana Sür­dürülebilirlik Raporlaması yaparak sürdürülebilirlik te­melinde çalışmalarını ger­çekleştirdiklerini belirten Kimpur Pazarlama ve Sürdü­rülebilirlik Direktörü Derya Esnaf, hem poliüretan üreti­mine yönelik yanlış bilinenle­ri hem de Kimpur olarak sür­dürülebilirlik alanında hangi alanlarda faaliyet gösterdik­lerini DÜNYA Gazetesi’ne anlattı.

Poliüretan üretiminin çev­resel performansının, nasıl ve nerede kullanıldığına bağ­lı olarak değiştiğine dikkat çeken Kimpur Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktö­rü Derya Esnaf, “Örneğin, po­liüretan yalıtım malzemeleri enerji tüketimini azaltmada son derece etkilidir, bu da do­laylı olarak karbon ayak izini düşürür. Yani, ‘zararlı’ ya da ‘zararsız’ gibi kesin bir yargıya varmak yerine, poliüretanın kullanım alanına ve bağlama göre değerlendirme yapmak daha doğru olur” dedi.

“Daha sürdürülebilir hammadde kullanacağız”

Enerjiden kaynaklı karbon emisyonlarda 2030 yılına ka­dar yüzde 33 azaltma hede­fine yönelik de değerlendir­mede bulunan Esnaf, “Ener­ji verimliliğimizi artırarak ve daha sürdürülebilir ham maddeler kullanarak bu hede­fe ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte, yenilenebilir enerjiye geçiş ve karbon azaltma pro­jeleri de büyük rol oynuyor. 2030’da şu anki emisyonla­rımızın üçte bir oranında da­ha az olduğu bir Kimpur hayal ediyoruz ve bunun için var gü­cümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kimpur olarak 2020 yılın­dan bu yana yaptıkları sürdü­rülebilirlik raporlamalarının şirketteki çalışma stratejile­rini nasıl etkilediğini değer­lendiren Derya Esnaf, “Bu ra­porlar aslında bize, kendimi­ze ayna tutma fırsatı veriyor. Stratejilerimizi geliştirirken performansımızı pek tabii gözden geçiriyoruz, ancak ra­porlamalar sayesinde bu per­formansı daha net bir şekilde değerlendirme ve nerede da­ha iyi olabileceğimizi görme şansımız oluyor. 2020 yılın­dan bu yana enerji verimliliği projelerimizle önemli tasar­ruflar sağladık. Son dört yılda, enerji tüketimimizi yaklaşık yüzde 9 oranında azaltmayı başardık. Bu hem çevresel et­kilerimizi minimize etmemi­ze hem de maliyetlerimizi dü­şürmemize büyük katkı sağla­dı” diye konuştu.

“Enerjinin %55’ini Düzce tesisinden karşılayacağız”

Gebze tesisindeki yenilene­bilir enerji santralinin 2023 yılında devreye girdiğini ve şu an için enerji tüketiminin yüzde 20’sini temiz enerjinin bu santralden karşılanmasını hedeflediklerini belirten Es­naf, “Şu an için kapasitemiz, tesisin çatılarına yerleştirdi­ğimiz panellerle sınırlı oldu­ğundan, bu oranda kalmak du­rumundayız. Ancak bu sade­ce bir başlangıç. Yıllık toplam enerji ihtiyacımızın yüzde 55’ini Düzce tesisimizden el­de etmeyi hedefliyoruz ve iki tesisimizde de bu oranı yüzde 75’e çıkarmak en büyük amaç­larımızdan biri” ifadelerinde bulundu.

Poliüretan nerelerde kullanılıyor?

Poliüretanın hayatımızdaki rolüne ilişkin de bilgi veren Derya Esnaf, “Esnekliği, dayanıklılığı ve maliyet etkinliği gibi özellikleriyle hayatımızın pek çok alanında önemli bir rol oynuyor. Oturduğumuz koltuklardan yattığımız yataklara, araçlarımızdaki direksiyonlardan evimizdeki buzdolaplarına kadar pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Bu çok yönlülük, poliüretanı modern endüstride vazgeçilmez bir malzeme haline getiriyor. Kimpur olarak biz de bu alandaki sorumluluğumuzu ciddiyetle ele alıyoruz ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için sürekli çalışıyoruz” diye ekledi.

Ar-Ge’ye 65 milyon TL’lik yatırım

Yenilikçi ve çevre dostu çözümleri geliştirmede Ar-Ge çalışmalarının öneminin altını çizen Kimpur Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörü Derya Esnaf, “2023 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 109 artırarak yaklaşık 65 milyon TL harcama yaptık. Kendi sektörümüzde Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirket olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunu yıllardır Turkishtime’ın Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketleri listesinde yer alarak kanıtlıyoruz. Ar-Ge ekibimiz, 30'dan fazla uzman mühendis ve teknik personelden oluşuyor. Ekip, yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ve çevresel etkileri azaltmaya yönelik projelerde yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.