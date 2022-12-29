Enerji krizi Almanya’yı hidrojene yönlendirdi

Rus gazının Almanya'ya ihracatı haziran ayında kesintiye uğradığı andan itibaren, Alman Kelheim Fibers firması motorlarını çalıştırmak için alternatif seçenekler aramaya başladı.

Sonuç olarak, elyaftan, çay poşetlerine kadar kadar birçok şeyde kullanılan fiber üreticisi Bavyera merkezli firma, ocak ayının ortasından itibaren gaz yerine kalorifer yakıtı kullanabilecek.

Bunun dezavantajı ise karbon emisyonlarını arttıracak olması. BU nedenle firma uzun vadede, yenilenebilir enerji kullanılarak üretildiği takdirde çok daha temiz bir enerj kaynağı olan hidrojene geçmeyi düşünüyor.

“Hidrojene geçen ilk firma olacağız”

Reuters'a konuşan 87 yıllık firmanın genel müdürü Craig Barker, "Bavyera'da hidrojene geçen ilk büyük şirketlerden biri olmak istiyoruz" dedi.

Barker, enerji maliyetlerinin şirketin değişken giderlerinin % 60-70'inden fazlasını oluşturduğunu ve ana ham LG, CES 2023’te İkinci Nesil LG Signature Serisimaddesini geride bıraktığını söyledi.

Kelheim Fibers, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bel kemiğini oluşturan ve üretimlerini sürdürebilmek için enerji karışımlarını çeşitlendirmeye çalışan çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketten biri.

Moskova'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın Almanya'ya gaz sevkiyatını azaltması, Berlin'i kömürle çalışan elektrik santrallerini yeniden faaliyete geçirmeye ya da ömürlerini uzatmaya zorlayarak sera gazı emisyonu hedeflerini tehlikeye attı.

İfo Ekonomisti Klaus Wohlrabe, krizin eninde sonunda daha çevreci üretime yol açabileceğini söyledi.

Wohlrabe, "Uzun vadede fosil yakıtlara bel bağlamanın riskli bir yol olduğu kanıtlandı. Dolayısıyla en azından orta vadede şirketlerin kendilerini yeniden yönlendirmekten başka çareleri yok" dedi.

Öte yandan aralık ayı başında Almanya Ekonomik İşler Bakanlığı ülkenin ilk hidrojen boru hattı ağının inşasını onayladı. Bakanlık ayrıca, hidrojen altyapısının genişletilmesi de dâhil olmak üzere, küçük ve orta ölçekli şirketlerin çevreci üretime geçmelerini destekleyecek bir eylem planı açıkladı.