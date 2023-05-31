Enerji tüketimini azaltarak geleceğimize yön verebiliriz

Başak Nur GÖKÇAM

Gezegenin hızla ısınması ve küresel ısınma sonucu yaşanan iklim değişiklikleri, enerji tasarrufunu günümüzün temel gereklilerinden biri haline getirdi. 68 yıldır elektrik tesisatı alanında faaliyet gösteren Hager Group, enerji tasarrufu üzerine çalışmalarını hızla büyütüyor.

Bu alanda kendilerine yeni bir yol haritası çizdiklerini belirten Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, “Enerji verimliliğini 3 ana dala ayırmış bulunmaktayız. Birincisi akıllı enerji depolama ve şarj istasyonları. Bu sistemdeki asıl amaç elektrikli araçların şebekeye olan yükünü en aza indirerek karbon ayak izini azaltmak. İkinci alanda merkezi olmayan şebeke kontrolü ile hem evde hem de elektrikli arabada bulunan depolama olanaklarını birleştiriyoruz.

Bu sistem aynı zamanda yeni bir teknoloji olan çift yönlü şarj sistemi olarak da öne çıkıyor. Üçüncü olarak enerji izleme ile gün boyu enerji tüketicilerinin davranışlarını izliyor ve kontrol ediyoruz. Bu sayede şebeke ve yenilebilir enerji arasında geçiş yaparak şebekeye olan toplam yükü azaltıyoruz” dedi.

Enerji depolama alanına yatırım yapıyoruz

Sürdürülebilirliğin, şirketin kuruluş temelinde var olduğunu söyleyen İlker İşgör, “Enerji dağıtımı, kablo yönetimi, anahtar-priz ve bina otomasyonu olmak üzere 3 ana ürün grubumuz bulunuyor.

Son dönemlerde şarj istasyonları yatırımlarının yanında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin sürekliliğini sağlamak adına enerji depolama alanında çözümlere odaklanıyoruz. Böylece insanları sadece şebekeden gelen enerji ile yetinmesinin önüne geçip yenilenebilir enerjinin depolanmasını, araçların verimli şarj olmasını ve yüksek enerji masraflarından kurtulmasına teşvik ediyoruz” diye konuştu.

Şebekedeki bütün tüketicilerin anlık ya da geçmiş verilerini enerji izleme yazılımları ile kullanıcılara sunulduğunu belirten İşgör, konutların ve işletmelerin enerji verimliliği durumunu öğrenmesini, bununla ilgili nasıl bir tasarruf yapabileceğine dair öneri sağladıklarının altını çizdi. İnsanlar ile mekanlar arasında duygusal bir bağ olduğunu söyleyen İlker İşgör, “Emisyonları ve işletme maliyetlerini azaltmaya destek oluyoruz. Düşük karbon salımı için alternatif enerji kaynaklarının kullanım optimizasyonu, e-mobilite ve akıllı enerji yönetimi için ürün geliştiriyoruz. Bu kapsamda akıllı enerji depolama ve şarj istasyonları, çift yönlü şarj sistemi ve enerji izleme alanlarına yatırımlarımızı artırmaya odaklanıyoruz” dedi.

Türkiye'de her 3 çalışanımızdan 1’i kadın

Erkek egemen bir sektörde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, “Özellikle elektrik sektörü geneline bakıldığında kadın çalışan sayısının tek haneli oranlarda olduğunu söyleyebilirim. Hager Türkiye ekibimizde her 3 çalışanımızdan biri kadın, hedefimiz 2030’a kadar bu oranı yüzde 50’ye çıkarmak. Ayrıca grup bazında da global organizasyonumuzda şu anda yüzde 40 seviyesindeyiz. Ancak bazı üretim tesislerimizde yüzde 90’ı aşkın kadın çalışanımız var” şeklinde konuştu.

Mürekkebi yüzde 70 oranında azaltacağız

Şirketin karbon sıfır hedefine ilişkin konuşan İlker İşgör, “Çevresel etkimizi minimumda tutmaya çalışıyoruz. Sunduğumuz enerji tasarruflu sistemler, ürünler ve hizmetlerin tümü, enerjinin azaltılmasına ve doğal kaynaklar üzerinde kolaylık sağlanmasına yardımcı oluyor. Hepimiz dünyamızı şimdi ve gelecek nesiller için daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için bir sorumluluk almak istiyoruz. Sürdürülebilirlik politikamızın temelinde E3 olarak adlandırdığımız; etik, çalışanlarımız ve çevre bulunmaktadır.

Operasyonlarımızı, daha da düşük karbonlu bir yapı olma hedefiyle yönetiyoruz. Karbon emisyonunu azaltmak, lojistiğimizi optimize etmek ve ambalajlamamızı azaltmak üzerine adımlar atıyoruz. 2030 yılına kadar tüm ambalaj malzemelerimizi; yüzde 100 geri dönüştürülmüş karton, yüzde 20 daha az hammadde ve yüzde 70 daha az mürekkep ile optimize ederek enerji tüketimini azaltmayı hedefliyoruz” dedi.