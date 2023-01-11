Enerjisa, EBRD’den şarj altyapısı için kredi aldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bugüne kadar elektrikli araç şarj istasyonu ve dağıtık enerji üretimi alanındaki en büyük finansmanını Enerjisa Enerji’ye sağladı. Banka ve şirket, yaklaşık 2 milyar lira tutarında (110 milyon dolar) finansman anlaşması imzaladı.

EBRD Londra’daki merkezinde yapılan imza töreninde, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, finansmana ilişkin anlaşmayı imzaladı. Kredi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Parshad, söz konusu finansmanın bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde bugüne kadarki en büyük elektrikli araç şarj istasyonu finansman olduğunu ifade etti.

EBRD’nin Türkiye›deki projelere sağladığı yıllık finansmanın 1,5 milyar euro seviyesinde olduğunu aktaran Parshad, “Bunun yaklaşık yüzde 8’ine denk gelen 110 milyon dolarlık finansman, bir ülkede bir yılda ve tek bir işlemde sağlandı. Bizim de bu projeden çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum” dedi.

Nandita Parshad, şarj altyapısının insanlar elektrikli araç almaya başlamadan yaygınlaşması gerektiğini ve elektrikli araç altyapısının kurulmasının ulaşım sektörünü karbonsuzlaştırmak için ön koşul olduğunu vurguladı.

“Yenilenebilir enerji kapasitesi %65 artacak”

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar ise dünyada gelecek 5 yılda yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin son 20 yıldaki artışa denk olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye’de gelecek 5 yılda yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 65 artmasının beklendiğini aktaran Pınar, “Öte yandan, elektrikli araç piyasasında dünyadaki eğilime benzer şekilde, 2030’da Türkiye’nin elektrikli araç parkının en az 2 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu hızlı dönüşüme öncülük ederken, sürdürülebilir, verimli ve teknolojiyi öncelik veren yatırımların hızla hayata geçirilmesi çok büyük bir öneme sahip” ifadelerini kullandı.