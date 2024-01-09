Enerjisa Üretim'in kurulu gücü 3 bin 792 MW'a ulaştı

Sabancı Holding, Enerjisa Üretim'in Türkiye yenilenebilir enerji pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda yürütülen rüzgar enerji santrali yatırımlarına ilişkin gelişmeleri KAP'a duyurdu.

YEKA 2, 2026’ya kadar tamamlanacak

Devam eden yatırımların tamamlanması ve devreye alınacak kapasite artışları ile birlikte Enerjisa Üretim 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 5 bin MW'lık kurulu güce ve yüzde 60 yenilenebilir enerji payına ulaşması bekleniyor.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Toplam 1.000 MW'lık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 2 (YEKA-2) projelerinin 2026 yılının ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanarak devreye alınması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Yüzde 75'lik kısım için önemli tedarik sözleşmelerinin tamamı imzalanmış, imalat ve sevkler başlamıştır. Kalan yüzde 25'lik kısım içinde sipariş aşamasına geçilmiştir. Daha önce kamuya duyurulan ve yatırım süreci devam eden 250 MW'lık Aydın Bölgesi YEKA-2 projelerinden ilki olan 25,2 MW kapasiteye sahip Akköy Rüzgar Enerji Santrali'nin kurulumu tamamlanarak devreye alınmıştır. Ayrıca, tamamlandığında toplam 185 MW kapasiteye sahip olacak santrallerin de saha inşaat faaliyetleri başlamıştır.

YEKA-2 proje bölgelerindeki büyümeyi stratejik olarak desteklemek amacıyla, 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 18,9 MW kurulu güce sahip Çeşme RES ile 2020 yılından itibaren faaliyet gösteren ve 7,2 MW kurulu güce sahip Dikili RES'in sahibi olan şirketlerin hisselerinin tamamının Enerjisa Üretim tarafından devralınması işlemleri tamamlanmıştır. Çeşme RES'in ilave 3,6 MW ve Dikili RES'in ise ilave 19,2 MW kapasite artış hakkı bulunmakta olup, buna yönelik planlamalar ayrıca yapılmaktadır.”