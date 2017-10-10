Enerjisa'ya tasarrufta 3 ödül

10 Ekim 2017

Enerjisa, 2016 yılında ‘Enerjini Koru’ sloganıyla enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak için yola çıktı. Bu kapsamda pek çok projeye imza atan Enerjisa, ‘İnsanlık için Yaratıcılık’ ve ‘Yaratıcılık Bulaşıcıdır’ temalarıyla bu yıl 29’uncusu düzenlenen Kristal Elma’da ‘Dünya’nın Enerji Tasarrufu Yaptıran İlk Dijital Reklamı’ Kristal Elma ve Web Kullanımı kategorisinde gümüş ödül ve ‘Enerjini Boşa Harcama’ filmiyle de iki Kristal Elma ödülü kazandı.



Enerjisa Enerji CEO’su Kıvanç Zaimler, "Enerjisa olarak, Türkiye’nin en önemli konularından biri olan enerji verimliliği alanında, sahip olduğumuz birikim ve sorumluluk bilinci ile yol gösterici olmayı hedefliyoruz. "Enerjini Koru" sloganıyla tasarruf kampanyamızı başlatırken amacımız öncelikle hane halkından başlayarak ülke genelinde herkesi enerji tasarrufu yapmaya teşvik etmek ve tüketim davranışlarında bir değişim sağlamaktı. Hem kampanyamızın başarısı ülkemize sağladığı katkı hem de çalışmalarımızın böyle anlamlı ödüllere layık görülmesi bizi gururlandırıyor. Enerjisa olarak dijitalleşme ve yeni teknolojilerle tüketiciye yeni deneyimler yaratmaya devam edeceğiz" dedi.



Enerjisa’nın dijital mecralarda hem masaüstü hem de mobil reklam alanları üzerinden interaktif enerji tasarrufu imkânı sunan ‘Tasarruf Modu’ uygulaması MIXX Türkiye 2017’de 3 ödüle ve dijital iletişim dünyasının seçkin ödüllerinden Marketing and Interactive Excellence (MIXX) Europe 2017’de ‘Etkileşimli Dijital Reklam’ kategorisinde gümüş ödüle layık görülmüştü.

Bir okulun 2 aylık elektriği kadar tasarruf

Enerjisa’nın #enerjnikoru hareketi kapsamında kampanya döneminde hem markanın web sitelerinde hem de erişimi yüksek mecralarda uygulanan Tasarruf Modu uygulaması ile toplam 25 milyon görüntülenme üzerinden 5 milyon tekil kullanıcıya erişildi. Böylece toplam 750 kilovat saat enerji tasarrufu sağlanarak, kullanıcıların reklam yayınları üzerinden bir okulun yaklaşık 2 aylık aydınlatma elektrik bedeli kadar tasarruf sağlandı.