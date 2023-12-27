ENYAKIT'ta hedef elektrikli araç şarj cihaz sayısını 300'e çıkarmak

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansını alan ENYAKIT Türkiye'de yüksek hızlı şarj istasyon ağını giderek genişletiyor.

Yıl sonu itibarıyla tamamı yüksek hızlı toplam 130 elektrikli araç şarj cihazı ile Türkiye genelinde yüzde 80'lik kapsama alanına ulaşan ENYAKIT, 2024'te cihaz sayısını 300'e yükselterek ülkede yüzde 95 ulaşılabilirlik planlıyor.

Şirket ayrıca elektrikli araç ile 300 kilometre mesafede seyahat imkanı sunan yüksek hızlı şarj cihazlarındaki menzili 200 kilometreye kadar hızlıca düşürmek için çalışmalar yürütüyor.

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, 30 yılı aşkın araç ikmal tecrübesi ile müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ağımızın yüzde 100'ü yüksek hızlı şarj cihazı olan tek firmayız. Kesintisiz ve özgürce seyahat için teknoloji geliştirirken, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor ve bütün hizmet verdiğimiz noktalarda misafirlerimiz için sosyal hizmet imkanı sunuyoruz. Sabit fiyat avantajı ile kullanıcılarımızı ayrıcalıklı bir dünya ile buluşturuyor, araç şarj işlemlerinde, alım miktarına göre kademeli indirim sağlayan ilk firma özelliği taşıyoruz. ENYAKIT üyeleri, yüksek hızlı şarj istasyonlarını kullandıkça, indirim kazanıyor. Böylece elektrikli araçlarını özgürce kullanırken, bütçelerini de koruyan doğa dostu bir ekosistemin de parçası oluyorlar."

Şenses, sektördeki diğer firmaların istasyonlarını çoğunlukla ülkenin batısında konumlandırdığına dikkati çekerek, şirket olarak elektrikli araçla özgürce ve kesintisiz seyahat imkanı sunmak için ülkenin her yerini kapsama alanına aldıklarını vurguladı.

Söz konusu hedef doğrultusunda 2024'te ENYAKIT'ı müşterilere daha geniş hizmet yelpazesi sunabilen bir marka olarak konumlandıracakları bilgisini paylaşan Şenses, "Bunun için hayata geçireceğimiz tüm projeleri, teknolojik altyapımız ile güçlendirecek, değişime uyum sağlayacak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için çaba harcayacağız." ifadesini kullandı.