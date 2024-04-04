EPC Enerji, orta vadede yeni pazarlara açılmayı planlıyor

EPC Enerji, başta solar invertörler olmak üzere PV paneller, solar aküler, hybrid kesintisiz güç kaynaklarından oluşan ürün çeşitliliği ile solar destekli EV şarj cihazları, “On Grid ve Off Grid” güneş enerjisi sitemleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji sektörünü gezegenimizi daha yeşil ve yaşanabilir kılacak bir sektör olarak değerlendiren EPC Enerji Satış ve Teknik Destek Müdürü Metin Tek, “Dünyanın kaynaklarının korunması, çevresel kirliliğin azalması ve ekosistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini odağına alan işletmeler, sürdürülebilir teknolojilere ve yenilenebilir enerji çözümlerine yöneliyor.

Son yıllarda sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik önemli adımlar atılıyor. Bununla birlikte dünya çapında yenilenebilir enerjiye geçiş, akü depolama sistemlerinin benimsenmesini hızlandırmada kritik rol üstleniyor. Önümüzdeki yıllarda akü depolama sistemlerinin büyük bir önem taşıyacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilir teknolojiler inovasyonu teşvik ediyor”

EPC Enerji olarak yenilenebilir enerji alanında, özellikle güneş enerjisi için inovatif çalışmalarının bulunduğunu belirten Metin Tek, aynı zamanda ürün çeşitliliğinde mevcut güneş enerjisi grubu cihazları için Ar-Ge çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini ekledi.

Ekonomik açıdan yenilenebilir teknolojilerin önemine de değinen Metin Tek, “Bu teknolojiler yeni iş imkânları oluşturuyor, inovasyonu teşvik ediyor ve rekabet avantajı sağlıyor. Ayrıca enerji maliyetlerini düşürerek ekonomik sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Bu nedenlerle sürdürülebilir teknolojiler, çevresel etkilerin azaltılması ve beraberinde ekonomik faydaların elde edilmesi için kritik önem taşıyor” ifadesini kullandı.

Hedeflerimizi 2024’te daha yukarı taşıdık”

2023 yılını hedeflerinin üzerinde bir ciro ile kapattıklarını söyleyen Metin Tek, yaşanan bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi: “Türkmenistan ve Özbekistan enerji santrali projeleri, Hollanda’da bulunan enerji santralleri, Türkmenistan devlet altyapı projeleri, Türkiye çapında birçok enerji santrali projeleri ciromuza katkı sağladı.

Bu doğrultuda da 2024 yılı için hedeflerimizi yukarıya taşıdık ve hedefimizle paralel şekilde ilerliyoruz.”Metin Tek, 2024 yılına ilişkin pazarın büyüklüğüne dair tahminlerini ise şöyle paylaştı: “Güneş enerjisi sektörü, dünya genelinde giderek büyümekte olan bir sektör. Artan çevresel farkındalık, enerji güvenliği endişeleri, teknolojik gelişmeler ve maliyetlerin düşmesi gibi faktörler, güneş enerjisinin popülaritesini artırıyor.

Güneş enerjisi pazarı her geçen gün daha da büyüyecek.”EPC Enerji’nin orta vadeli hedefleri arasında yenilenebilir enerji alanında yeni pazarlara açılmanın bulunduğunu sözlerine ekleyen Metin Tek, bu doğrultuda ürün çeşitliliğini artırmayı amaçladıklarını da kaydetti. Elektrikli otomobiller ile ilgili gelişmeleri de şirket olarak yakından takip ettiklerini ekleyen Metin Tek, “Yakın zamanda bireysel ve ticari tip ve solar destekli elektrikli araç şarj cihazlarını satışa sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Şirket olarak sadece yenilenebilir enerji çözümlerinin yanı sıra ürün çeşitliliğinde redresörler, invertörler, kesintisiz güç kaynakları, statik transfer anahtarları, statik ve servo voltaj regülatörleri gibi endüstriyel tip cihazlar da mevcut olduğunu aktaran Metin Tek, “ABB Elektrik’in UPS tarafında Türkiye distribütörüyüz ve ABB marka UPS’leri de pazara sunuyoruz” diyerek sözleri tamamladı.