EPDK 17 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete lisans verdi, 8 şirketin lisansını da iptal etti.
Haber Merkezi
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 5 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi. Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 8 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında 4 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.
LPG piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi.