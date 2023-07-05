EPDK’nın düzenlemesi faturaya yansımayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararına göre, elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketler için referans fiyat olan Piyasa Takas Fiyatı (PTF) megavatsaat başına 2 bin 600 liradan 2 bin 700 liraya yükseldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yapılan artışın elektrik faturalarını yansımasının söz konusu olmadığını söyledi.

Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF) ile başlatılan arz güvenliği ve tüketiciyi koruma odaklı sürecin devam ettiğini ve PTF tavan fiyatında yapılan bu artışın elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketleri doğrudan ilgilendirdiğini kaydeden Yılmaz, kaynakların en doğru ve en ekonomik şekilde kullanımının öncelikleri olduğunu ve bunu teşvik ettiklerine dikkat çekerek, bu yükselişin piyasadaki fiyat rekabetini artırmasını ve tüm tüketici grupları dahil bütün paydaşlar için avantajlar getirmesini beklediklerini bildirdi.

1 Temmuz’dan itibaren belirlenen tarifelerde nihai faturayı etkileyecek bir karar olmadığını belirten Yılmaz, “Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile arz güvenliğini ve tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Elektrik üreticileri ve tedarikçileri için referans fiyat olan PTF tavan fiyatının yükseltilmesi vatandaşlarımızın faturalarına yönelik bir artış değil” dedi.