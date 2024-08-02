Exxon Mobil, son 10 yılın en büyük ikinci çeyrek karlarından birini elde etti

Exxon Mobil, 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde 9,24 milyar dolar ya da hisse başına 2,14 dolar kazanarak geçen yılki 7,88 milyar dolar ya da hisse başına 1,94 dolarlık karını aştı.

Sonuçlar Wall Street beklentilerini de aştı. Zacks Investment Research tarafından ankete katılan analistler hisse başına 2,04 dolar kar bekliyorlardı.

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Darren Woods yaptığı açıklamada "Exxon ve Mobil birleşmesinden bu yana en yüksek petrol üretimi ile düşük arz maliyetli Permian ve Guyana varlıklarımızdan rekor çeyreklik üretim elde ettik" dedi.

Exxon, Pioneer anlaşmasının kapanıştan sonraki ilk iki ayda kazançlara 500 milyon dolar katkıda bulunduğunu söyledi. Spring, Teksas'taki şirketin toplam geliri 93,06 milyar dolar oldu ve Wall Street'in 90,38 milyar dolarlık beklentisini aştı.

Exxon'un net üretimi 4 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştı. Üretim, yılın ilk üç ayına kıyasla yüzde 15 artış gösterdi.