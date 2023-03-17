GES yatırımıyla üretimde doğalgazı sonlandıracak

Ayşe KAYTAN UÇAK

Firmaların güneş enerjisi santralleri (GES) yatırımları hızlanıyor. Beyaz eşya ve soğutma sanayi için kablo gruplama imalatı yapan EPTA, sıfır karbon emisyonu hedefiyle üretimde rotasını yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirdi.

EPTA Eskişehir Metal ve Kablo Sanayi Genel Müdürü Güven Terzioğlu, 2019 yılında üretime aldıkları Eskişehir İmişehir OSB’deki yeni fabrikalarında sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanmak amacıyla 400 kW’lık GES projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Karbon salınımı düşecek

Fabrika çatısında kurulum çalışmaları devam eden GES yatırımını önümüzdeki ay üretime alacaklarını aktaran Terzioğlu, “Fabrikamızın enerji giderlerinin yıllık ortalama yüzde 40’ını güneş panellerinden karşılayacağız. Ayrıca GES yatırımıyla birlikte hidrojen üretimi projemizi de yakın zamanda devreye almayı planlıyoruz.

Fırınlarımızda kullanılan doğalgazın yerine artık GES’ten elde ettiğimiz hidrojeni kullanmayı amaçlıyoruz. Böylelikle doğalgaz kullanımını sıfırlayarak, karbondioksit salınım oranımızı oldukça düşürmüş olacağız” diye konuştu.

GES yatırımını uzun süre önce kendi öz kaynakları ile yapmayı planladıklarını ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa’ya yaptıkları ihracatta düşüş yaşadıkları için borçlanmaya gittiklerini belirten Terzioğlu, yatırım için bakanlıktan yatırım teşvik belgesi aldıklarını da sözlerine ekledi.

“Enerji kayıpları önlenecek”

Arçelik’in öncülüğünde, KOSGEB’in enerji verimliliği amacıyla başlatılan ‘Verimli Motor Projesi’ne de başvurduklarını açıklayan Terzioğlu, fabrika içerisindeki tüm motorları verimli motorlara çevirerek yüzde 30’luk bir enerji kaybını önlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Eskişehir’de projeye başvuran ilk firmanın kendileri olduğunu anlatan Terzioğlu, “Proje kapsamında başta kompresör motorları olmak üzere tüm motorları verimli motor olarak değiştireceğiz. Böylelikle 141 tona eş değer karbondioksit salınımını önlemiş olacağız” dedi.

“Üretimin yüzde 65’ini yurt dışına satıyoruz”

Güven Terzioğlu, İmişehir OSB’de 4 bin 900 metrekaresi kapalı olmak üzere 7 bin metrekarelik alanda 200 çalışlarının bulunduğunu söyledi. Terzioğlu, üretimin yüzde 65’ini yurtdışına ihraç ettiklerini kaydetti.

Yurtiçinde en büyük müşterilerinin Arçelik, yurtdışında ise Embraco olduğunu belirten Terzioğlu, şunları söyledi: “Avrupa ağırlıklı ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Hedef pazarlarımız arasında ABD ve Hindistan var. Yıllık 5 milyon adet metal boru, 3 milyon adet kablo üretim kapasitesine sahibiz.

Kablo ile ilgili Eurol laboratuvarlarından onay almak için başvuruda bulunduk. Kablolama için yeni bir fabrika yatırımı yapmayı planlıyoruz. Hedef sektörümüz arasında ise otomotiv yer alıyor. Şirketimiz deneyimli mühendisleri, teknisyenleri ve proje yöneticileri ile yüksek kaliteli tasarım ve ürün geliştirme hizmeti sunmaktadır.