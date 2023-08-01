GES'te Avrupa'ya 300 MW'lık proje

Yenilenebilir enerji alanında büyüyerek global bir rol üstlenmeyi amaçlayan Galata Wind, Avrupa'da yerleşik iki ayrı proje geliştirme firması ile toplamda 300 megavat kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirebilmek için iki ayrı sözleşmeye imza attı. Projelerin yaklaşık 18-24 ay içinde geliştirilmesi ve 2025 yılı sonundan hedeflere uygun olarak devreye alınması planlanıyor.

Hollanda’da yüzde 100 kendi iştiraki olan ve yurt dışındaki yatırımların konsolide edilmesini ve etkin koordinasyonu sağlayacak olan Galata Wind Energy Global BV ünvanlı yeni bir bağlı ortaklık kurduğunu açıklayan şirket, ilk etapta yeni kurulan şirketin sermayesinin 1 milyon euro olmasını hedefliyor. Galata Wind bu girişimiyle, 2025 yılı sonu hedefini mevcut 269 megavatlık portföyünü 550 megavata çıkarmak olarak açıkladı. 2025 büyüme stratejisi kapsamında, 2023-2024 yıllarında yatırımlarının ivme kazanacağını açıklayan şirket, bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında satın alım fırsatlarını yakından takip etmeye de devam etti.

Avrupa’da ülke politikasına göre uzun vadeli elektrik satış kontratları (PPA) olan inşaata hazır projeler veya sıfırdan geliştirilecek olan rüzgâr ve güneş projeleri ile ilgilenen Galata Wind, ayrıca, altyapıları hazır mevcut santrallerinde planlanan kapasite artışları kapsamında Mersin RES’deki 39 MW’lık ek kapasite inşaatına 2023 yıl sonunda başlanmasını hedeflediğini duyurdu.

Taşpınar RES’te 13 megavatlık kapasite artırımı

Hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Taşpınar RES’deki 13 megavatlık kapasite artırımının, 2023 yılı sonunda devreye alınması planlanırken, Bursa’daki Hibrit GES yatırımının ilk fazınıi ise yakın süreçte devrede olacağı belirtildi. Şirket, kendisine ait santrallerde 3 yıl içinde yapılması planlanan kapasite artış projelerini finanse etmek üzere 2022 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 45 milyon ABD doları tutarında ve 2029 yılı vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştı.

Depolama yatırımları sırada

Galata Wind, 2026-2030 hedefleri doğrultusunda odağına depolamalı elektrik santrallerini aldı. Şirket, bu alandaki büyüme vizyonu ile yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda da EPDK'ya yapılan depolamalı elektrik üretim tesisi başvurularının değerlendirilmesi sonucunda toplam 350 megavat kapasiteli 7 adet depolamalı rüzgâr ve güneş santrali için ön lisanslarını aldı. Depolamalı elektrik üretim tesisindeki yatırımların ise 2026 yılı ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.