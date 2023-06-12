Goldman Sachs'tan yeni petrol tahmini

Goldman Sachs, artan küresel arz ve azalan talep nedeniyle petrol fiyat tahminlerini bir kez daha düşürdü.

Bankanın müşterilerine verdiği bir nota göre, Aralık ayı için Brent tahminini varil başına 95 dolar olan önceki tahmininden 86 dolara düşürdü. Bu, Goldman'ın varil başına 100 dolarlık yükseliş tahmininin ardından son altı aydaki üçüncü aşağı yönlü revizyonu. Brent'in Ağustos kontratı Cuma günü varil başına 74,79 dolardan kapandı.

Goldman'ın emtia araştırma başkanı Jeff Currie geçen hafta Bloomberg Television ile yaptığı bir röportajda, "Görüşlerimizi değiştirecek kanıtlar görmeden hiç bu kadar uzun süredir bu kadar yanılmamıştık," dedi.

Goldman'a göre, yaptırımlarla karşı karşıya olan Rusya, İran ve Venezuela gibi ülkelerden gelen arz artışları, düşük fiyat görünümünde önemli bir etken. Özellikle Rusya tedarik üretimi, Batılı ülkelerden gelen yaptırımlara rağmen “neredeyse tamamen toparlandı”.