Gün öncesi elektrik piyasasına kayıtta yeni koşullar

18 Ocak 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, piyasa katılımcısı olan tüm lisans sahibi tüzel kişiler gün öncesi piyasasına katılabilecek. Bir piyasa katılımcısının gün öncesi piyasasına kaydının yapılabilmesi için tüzel kişilik kaydını tamamlayacak. Kayıt için ayrıca üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, portföyünde yer alan üretim tesislerinin en az birinin veya bir ünitesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca geçici kabulünün yapılması ve başvuru yaptığı an itibariyle kendisi ile ilişkili uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ilişkin kayıtların tamamlanması gerekecek.

Öte yandan EPDK'nın, Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi ile Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemeye göre, çatı ve binalarda kurulacak güneş enerjisi santrallerinin azami kurulu gücü 10 kilovat olabilecek.

Kaynak: AA