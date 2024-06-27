Güneş enerjisinde 447 gigavat ile tüm zamanların rekoru kırıldı

İlave edilen yenilenebilir enerji kapasitesi içinde güneş enerjisinin payı yüzde 79 oldu. Bunu 117 gigavat artış ve yüzde 20 payla rüzgar enerjisi, 7 gigavat ve yüzde 1,2 payla hidroelektrik enerjisi izledi. Diğer kaynakların oranı ise yüzde 0,1 payla 1 gigavat olarak gerçekleşti.

Öte yandan, geçen yıl bir önceki yıla göre gerçekleştirilen 447 gigavatlık artış oranı yüzde 87 olarak kayıtlara geçerken, bu artış raporda "sıra dışı" olarak değerlendirildi. 2022'de yıllık artış oranı yüzde 46 olarak kaydedilmişti.

Yatırımların 1,9 trilyon dolarlık bölümü temiz enerji için kullanıldı

Böylelikle, geçen yıl gerçekleşen 576 gigavatlık temiz enerji kapasite artışında güneş enerjisi, 447 gigavatlık kurulumla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu dönemde gerçekleştirilen 3 trilyon dolarlık enerji yatırımlarının yüzde 63'üne denk gelen 1,9 trilyon dolarlık bölümü, temiz enerjide hayata geçirildi.

Küresel yenilenebilir enerji ekipman üretimine 200 milyar dolar yatırım yapılırken, bunun yaklaşık 80 milyar doları ise güneş enerjisi için harcandı.