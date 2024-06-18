Güneş enerjisinde 'bayram' rekoru!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 44'ü aştığını belirterek rekor kırıldığını duyurdu.

İlerleyen 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alacaklarını belirten Bayraktar, "Bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.