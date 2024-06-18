Güneş enerjisinde 'bayram' rekoru!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kurban Bayramı'nın birinci gününde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 44'ü aştığını söyleyerek rekor kırıldığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 44'ü aştığını belirterek rekor kırıldığını duyurdu.
İlerleyen 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alacaklarını belirten Bayraktar, "Bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.
Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde %44’ü aşarak bir rekor kırdı.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 18, 2024
Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/GEQdeWGAOe