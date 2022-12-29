Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 556 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 644 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 870 bin 953 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 970 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile linyit santralleri izledi.

Dün 7 bin 767 megavatsaat elektrik ihracatı, 31 bin 785 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.