Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 844 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 370 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 907 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 365 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 7 bin 483 megavatsaat elektrik ihracatı, 34 bin 941 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.