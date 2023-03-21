Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 893 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 447 megavatsaatle 04.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 846 bin 349 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 984 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,4 ile doğal gaz santralleri, yüzde 14,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Dün 6 bin 426 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 61 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.