Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 865 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 853 megavatsaatle 04.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 952 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 181 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 18,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Dün 5 bin 980 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 208 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.