Günün en yüksek elektrik üretilen saati: 15.00

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 80 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 83 bin 780 megavatsaat oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür ve yüzde 19,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 554 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 936 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.