Hindistan güneş enerjili tren ağını genişletiyor

Başak Nur GÖKÇAM

1 milyar 425 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, güneş enerjili tren yolculuğu ağını genişletiyor. İlk güneş enerjili trenlerini 2017 yılında kullanıma sunan ülke, proje başlangıcında yıllık 600 milyon dolardan fazla tasarruf hedeflediğini açıklamış ve o yıllarda 6 ay içinde güneş enerjili tren sayısını 24’e çıkartacağını duyurmuştu. Buna göre güneş enerjisi ile çalışan 24 adet trenin yılda sağladığı mazot tasarruf miktarı 84 bin ton, önlediği karbon salımı ise 225 ton idi.

Bugün artık güneş enerjili tren denildiğinde akla ilk gelen ülke konumunda yer alan Hindistan, demiryolu ağında büyümeye gideceğini duyurdu. Açıklamaya göre ülkedeki 18 demiryolu bölgesinden biri olan Merkez Demiryolu, ağı boyunca 81 noktada 1 megawatt güneş enerji ünitesi geliştireceğinin sözünü verdi.

“Daha yeşil gelecek için”

Times of India’nın haberine göre 170 yıl önce Hindistan’ın ilk yolcu demiryolu hattını işleten Merkezi Demiryolu şirketinin, Nagpur'daki Ajni'deki yeni bir elektrikli lokomotif barakasında 1 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali için ihale kazandığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Merkezi Demiryolları Halkla İlişkiler Sorumlusu Shivraj Manaspure, “Güneş enerjisi santrallerinin kurulumunu kolaylaştırmak için yaklaşık 2 bin 700 dönümlük (1.093 hektar) boş veya kullanılmayan demiryolu arazisi belirledik. Bu konumlar güneş enerjisi altyapısının geliştirilmesi için muazzam bir potansiyele sahip ve Hindistan demiryolunun karbon emisyonunun daha da azaltılmasına yardımcı olacak” dedi.

2030 yılına kadar 20 gigawatt güneş enerjisi kapasitesi hedeflediğini açıklayan Merkezi Demiryolları, yenilenebilir enerjide ulusal hedeflere ulaşmayı ve çevreci bir anlayışla ilerlemeyi amaçladığını duyurdu. Demiryolları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 'Solarizasyon' sağlayan tren istasyonları Hindistan’ın ‘Atma-Nirbhar’ (kendi kendine yeten) olmasına yardımcı olacak. Bu kapsamda da Aralık 2023’e kadar yüzde 100 elektrifikasyona ulaşılması hedefleniyor.

Tarihteki ilk güneş enerjili tren

Dünyanın ilk yüzde 100 güneş enerjisi ile çalışan treni, 2017 yılında Avusturalya’nın New South Waleseyaletinin kıyısında bulunanByron Baykasabasında yola çıkmaya hazırlanmıştı. Byron Bay Demiryolları Şirketi’nin, 1940 model eski treni restore etmesi sonucu icat edilen güneş enerjili tren, 100 yolcu kapasiteye ve iki vagona sahipti. 6,5 kW gücündeki güneş panelleri ile donatılan bu çevre dostu tren için 3 kilometrelik raylar yenilenmişti. Ayrıca tren üzerinde bulunan paneller trendeki77 kW/s’lik bataryayı besliyordu ve trenin yeterli güneş enerjisi toplayamadığı anlarda da çalışabilmesi için trenin hareket edeceği iki istasyonda da güneşten enerji alan30kWh’luk şarj üniteleri bulunuyordu.

Avrupa’da 2020’den beri kullanılıyor

Avrupa’da güneş enerjili trene geçiş süreci 2020 yılında yaşandı. SolarPower Avrupa Sözcüsü Bethany Meban, Avrupa genelinde demiryollarının yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak için bir tür PPA sistemine sahip olmasının neredeyse standart hale geldiğini söyledi.