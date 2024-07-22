Irak, Türkiye'den elektrik ithal edecek

Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani'nin ofisinden yapılan açıklamada, 115 kilometrelik hattın Musul'un batısındaki bir elektrik santraline bağlanacağı ve kuzeydeki Ninova, Selahaddin ve Kerkük vilayetlerine Türkiye'den 300 megavat elektrik sağlayacağı belirtildi.

2004'ten bu yana ertelenen projenin, Irak'ın komşu şebekelere bağlanma ve "bölgesel enerji sistemine entegre olma, çeşitli pik yük koşullarında çeşitlilik ve değişime izin verme" stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Başbakan Muhammed Şii es-Sudani, yeni hattın Irak'ı komşu ülkelerle bağlamak için "stratejik" bir adım olduğunu söyledi.