Irak, Türkiye'nin 'Petrol hattı hazır' açıklamasını basından duymuş

Kerkük-Ceyhan ham petrol hattı, Türkiye'ye tahkim mahkemesi tarafından ceza kesilmesinin ardından sekteye uğramıştı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, hattın geçen hafta itibarıyla faaliyete hazır olduğunu söylemişti.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, "Petrol Bakanlığı olarak boru hattının durumuna yönelik son gelişmeler konusunda Türk tarafı tarafından resmi olarak bilgilendirilmemiz gerekir. Sadece basından duyduk" dedi.

Iraklı üst düzey enerji danışmanı ise Irak'ın "devam eden finansal ve teknik sorunlar" hakkında görüşmeleri beklediğini belirtti.

Bağdat'ta konuşulacak

Irak Petrol Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili, Bayraktar'ın Bağdat'ı ziyaret etmesinin beklendiğini ve görüşmelerde Irak'ın kuzeyinden petrol ihracatının yeniden başlaması konusunun da ele alınacağını söyledi.

1,5 milyar dolar ceza çıkmıştı

Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) tahkim kararında Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye doğrudan yaptığı izinsiz petrol ihracatı nedeniyle Türkiye'yi Irak hükümetine 1.5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm etmesinin ardından Türkiye 25 Mart'ta Irak'ın kuzeyinden petrol akışını durdurmuştu. Bu esnada başlatılan hattın bakım çalışmaları ise geçen hafta tamamlandı.