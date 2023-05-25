İş dünyası, enerji krizini önlemek için yatırımlarını artırıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla birlikte ortaya enerji krizi, enerji güvenliğine dair global çapta alarm verilmesine neden olurken, aynı zamanda enerji verimliliğine dair yatırımların önünü açıyor. Enerjiden tasarruf etmek ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmek isteyen globaldeki pek çok şirket, enerji verimliliğine dair yatırımlarını artırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) açıkladığı son verilere göre bina ve altyapı yenileme gibi enerji verimliliğine yönelik küresel çapta yapılan yatırımların 2022’de bir önceki yıla kıyasla %16 artarak 560 milyar dolar değerine ulaştığı görülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmış, ülkemizde 3 yetkilendirilmesi bulunan 4 enerji verimliliği danışmanlık şirketinden biri olan Winergy Technologies ise Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) ile enerji etüdü çalışmaları yapıyoruz. EPS mekanizmasıyla kurumların yatırım yapmadan enerjiden tasarruf etmelerini sağlarken, verimlilik odaklı akıllı enerji yönetiminin faydalarını paylaşıyor. Winergy Technologies kurucu ortağı Mehmet Ali Ünal enerjiden tasarruf etme anlamında yeni girişimlere de hazırlanmaktadır.

İş dünyasındaki yüksek enerji tüketimi, kurumların gider kalemlerinin çoğalmasına neden olurken çevreye de zarar veriyor. Öyle ki Avrupa Komisyonu’nun paylaştığı veriler, binaların küresel enerji tüketiminin %40’ından ve sera gazının da %33’ünden sorumluğu olduğunu gösteriyor. Enerji danışmanlık şirketleri aracılığıyla verimliliği esas alan akıllı enerji yönetimi uygulamalarını kullanarak tasarruf etmek ise kurumlara birçok açıdan fayda getiriyor.

Enerji yönetimi çözümlerini uygulamanın faydaları nelerdir?

1. Maliyetleri düşürür: Teknolojik enerji ölçüm cihazları ve analiz simülasyonlarının saptadığı problemli alanlar için enerji yönetimini devreye almak, enerjinin israf edilmesini engelleyerek maliyetleri düşürür.

2. Verimliliği artırır: Enerjiye yönelik benimsenen pragmatik yaklaşımla birlikte kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasının önü açılarak verimlilik artırılır.

3. Sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Enerji tasarrufu için yatırım yapmak, işletmelerin karbon emisyonlarını azaltmasını sağlarken, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmalarının önünü açar.

4. Esnek çalışma modeli oluşturur: Akıllı enerji yönetimi çözümleri, yöneticilerin çalışma ortamı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını kolaylaştırır. Isıtma, aydınlatma ve havalandırma gibi unsurların doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayarak esnek ve konforlu alanlar yaratılır.

5. Yeni işbirliklerine kapı aralar: Sürekli gelişen teknolojiyle birlikte yenilenerek çevre duyarlı politikalar benimseyen şirketler, iş süreçlerine değer katarak sektöründe bir adım öne çıkma şansı yakalar. Böylece potansiyel müşteri ve yatırımcıların ilgisini çekerek iş ortaklıklarına imza atmalarına kapı aralar.

6. Bütçe kontrol mekanizması oluşturulmasını sağlar: Enerji tüketimi üzerinde kontrol mekanizması kuran şirketler, aynı zamanda mali kaynaklarını doğru bir şekilde yönetebilme yetkinliği kazanır. Böylece değişen piyasa koşullarıyla paralel olarak bütçe takibi yapabilir, enerji verimliliğini her alanda avantaja dönüştürerek faydalarını maksimum seviyeye ulaştırabilir.

7. Stratejik yol haritası oluşturur: Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin hazırladığı gerçek zamanlı verilerle kurumlar güç kaynaklarını düzenleyebilir, enerji sızıntılarını tespit edebilir ve bunlardan içgörüler elde ederek yeni stratejiler geliştirebilir.

Market.us’ın istatistiklerine göre 2022’yi 55,2 milyar dolarla kapatan enerji tasarrufu yapmak için kullanılan küresel enerji yönetimi sistemleri pazarının 2032’de 208,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Pazarın büyümesinin ardındaki itici güçler neler?

Devlet desteği: Dünya genelindeki pek çok hükümet, sürdürülebilir hedeflere ulaşmak için enerji yönetimi sistemlerini destekleyici politikalar geliştirerek, teşvik paketleri oluşturuyor. Bazı enerji verimliliği danışmanlığı şirketleri ise sundukları avantajlarla kurumların bu teşviklerden yararlanmalarını sağlıyor.

Talep artışı: Enerji verimliliği çözümleriyle kaynaklarını doğru kullanmak ve gider kalemlerini düşürmek isteyen işletmelerin sayısının gün geçtikçe artması, sektörün büyümesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor. Günümüzde pek çok şirket, bu uygulamalar sayesinde kontrol mekanizmalarını güçlendirirken, sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor.

Teknolojik gelişmeler: Teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte enerjiden tasarruf etmek çok daha kolay bir hale geliyor ve yatırımların önü açılıyor. Enerji yönetimi sisteminde faaliyet gösteren şirketler, bu yeniliklerle birlikte inovatif çalışmalar gerçekleştirerek hizmetlerini çeşitlendiriyor daha geniş kitlelere hitap ederek pazarın büyümesini sağlıyor.

Enerji krizine karşın önlem almak, tasarruf etmek ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmek isteyen kuruluşların, donanım ve yazılım hizmetleriyle enerji verimliliği çözümleri üreten Winergy Technologies gibi danışmanlıklara ihtiyacı artıyor. Çünkü enerji verimliliği danışmanlıkları, kurumların tasarruf odaklı uygulamaları benimsemesini sağlarken, bütçeleri üstünde yetkinliklerini artırmalarına da kapı aralayarak kâr marjlarını yeniden düzenlemesinin önünü açıyor. Bunun yanı sıra yeşil dönüşüme geçişlerini hızlandırarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor, yeni teknolojileri işletmelerine hızlı bir şekilde entegre etmelerini mümkün kılıyor.