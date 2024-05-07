İş Enerji, iki yeni rüzgâr enerji santraliyle kapasitesini 1.000 MW’a çıkardı

İş Bankası’nın sürdürülebilirlik yaklaşımının bir yansıması olarak 2022 yılının Ağustos ayında kurulan İş Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücünü artırmaya devam ediyor.

İş Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kayahan Karadaş ile Göktekin Enerji Genel Müdürü Abdullah Göktekin arasında imzalanan anlaşmayla Bingöl’de bulunan 49,7 MW’lık Metafor Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve Ağrı’da bulunan 33,6 MW’lık Yakaağzı RES, İş Enerji bünyesine dahil oldu. Bu alımla birlikte toplam kurulu gücünü 1.000 MW’a çıkaran İş Enerji, santrallere ilişkin ek kapasite tahsisi, proje geliştirme ve belirli işlerde müteahhitlik hizmetlerinin sağlanması konularında Göktekin Enerji ile iş birliği yapacak.

“2025 sonunda 2.000 MW hedefimize bir adım daha yaklaştık”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kayahan Karadaş, Göktekin Enerji ile devir ve sonrasındaki iş birliğine ilişkin anlaşmayı üç ay gibi kısa bir sürede sonuçlandırdıklarını belirterek, zor coğrafyalarda dahi olsa ülkemizin kalkınması ve gelişmesi yönünde adım atmaktan çekinmeyeceklerini dile getirdi. Bingöl ve Ağrı illerinde yer alan santrallere yapılacak ilave yatırımlar ile birlikte bölge istihdamına da katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Kayahan Karadaş, “Bu iki yeni RES’in de portföyümüze katılmasıyla birlikte şimdiden 1.000 MW’a ulaştık. Böylece 2025 yılsonu itibarıyla 2.000 MW’lık kurulu güce ulaşarak Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden biri olma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk” diye konuştu.