Jeneratör pazarının yerini depolamalı enerji alacak

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel ısınma sonucu yaşanan iklim değişiklikleriyle beraber dünyanın ana gündem konusu yenilenebilir enerji kaynakları oldu. Güneş ve rüzgârdan sağlanan temiz enerji ile karbon emisyonunu en aza indirmeyi hedefleyen birçok şirket bu alana yatırım yapmayı sürdürse de yenilenebilir enerjide süreklilik sağlamak için depolamaya duyulan ihtiyaç giderek arttı.

Pazardaki ihtiyacı gidermenin yanı sıra batarya ve enerji depolama sistemleri sektörüne çözüm sunmak amacıyla Ar-Ge ekibi ile harekete geçen Teksan Jeneratör, TESS’i geliştirerek pazara kazandırmanın hazırlıklarına başladı.

Gelecek 3-4 yıl içinde fabrikaların artık jeneratör yerine enerji depolamaya yöneleceğinin altını çizen Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, “Bu durum aslında jeneratör pazarını da riske atan bir durum olacak. Jeneratör pazarının yerini batarya ve enerji depolama pazarının alabileceğini söyleyebiliriz.

Çünkü depolama sistemlerinde daha uzun soluklu, daha verimli, geri dönüş süresi daha hızlı bir çalışma mümkün olacak. Verimin yüzde 40’lardan yüzde 90’lara çıkaracak bir sistem mevcut. Ayrıca çevreci olması da birçok şirket için önemli bir avantaj” dedi. Hem dünyada hem de Türkiye’de yenilenebilir enerjiye doğru giden bir ivme olduğuna vurgu yapan Ebru Ata Tuncer, “Akaryakıt istasyonları da aslında günümüzde enerji istasyonlarına dönüşüyor. Özellikle Togg ile beraber elektrikli araçların ne kadar önemli olduğu görüldü. Fakat bugün ne yazık ki onun altyapısını sağlayacak sistem devrede değil.

Çünkü altyapı yeterli olmadığı için depolama sistemleri yeterince gelişmedi. Her şeyin tamamlanması için altyapının tamamen değişmesi gerekiyor. Bu da zamanla, aşama aşama olacak. Enerji depolama bataryalarının Türkiye’de üretilmesiyle beraber de çok daha hızlı bir ivmeye erişmiş olacağız” diye konuştu.

Pazar büyüklüğü 2030’da 15 milyar dolar olacak

Enerji depolama pazarının 2020 yılından bu yana yüzde 40 büyüdüğünü belirten Tuncer, “Şu an pazarın büyüklüğü 8 milyar dolar civarında. 2025 yılında ise jeneratör pazarını geçmesi öngörülüyor. 2030’a kadar dünya pazarında 15 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Global dizel jeneratör pazarında 2023 yıl sonunda 2,7’lik bir büyüme bekleniyor. Global gaz jeneratör pazarı 2023 yılında yüzde 3,2 oranında büyüyecek. Büyümenin ana kaynağı Amerika ve Asya olacak. Türkiye’nin jeneratör pazarında 2023 yılı pazar büyüme beklentisinin yüzde 3-4 arasında olması bekleniyor" ifadelerinde bulundu.

Yatırımın geri dönüşü 3 yıl

Enerji depolama süresinin entegre edilebilir olduğunu söyleyen Ebru Ata Tuncer, “Bizim depolama sistemlerimiz de konteyner tipi bir sistem. 20’likten başlar, yanına 40’lık ya da 50’lik eklersiniz. Bataryaların ömrü kullanıma göre ortalama 10-15 yıldır. Maliyeti ise 100 bin dolardan başlar ihtiyaca göre milyon euro’lara kadar gidebilir. Yatırımın geri dönüşü sağlanan tasarrufla 3 yılda gerçekleşir. Bu şekilde ihtiyacınız olan enerjiyi karşılayabilirsiniz. Yani elektrik üretimini tamamen depolamaya çevirmek mümkün. İhtiyaca göre arttırılabilir veya azaltılabilir. Burada önemli olan ihtiyacı doğru belirlemek” dedi.