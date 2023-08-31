Jeotermal enerji, tarıma dayalı OSB’lerin verimini artıracak

Şentürk, yıl boyu üretime imkân sağlayan jeotermal ısıtmalı seralardan geleneksel seracılığa göre 10 kat fazla verim alındığını söyledi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 8 bin dönüm alanda dünyanın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) kurulacağına işaret eden Şentürk, bu tesislerin “sıfır karbon” hedefi, lojistik ve bölgesel ekonomi konularında fırsat oluşturacağını dile getirdi.

Jeotermal sektöre can suyu olacak

Şentürk, Türkiye’de jeotermal enerji alanında son 5 yılda büyük yol katedildiğini belirterek, “Mevcut durumda ülkemizde 9 bin 943 dönüm alanda jeotermal ısıtmalı tarım yapılmakta fakat ülke jeotermal kaynak potansiyeli değerlendirildiğinde bu alanın 100 bin dönüm civarlarında olacağı öngörülüyor. Türkiye’de 100 farklı lokasyonda jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulacak olması, bu kaynağın değerlendirilmesinde fırsatlar yaratacak, sektöre can suyu olacak.” diye konuştu.

Jeotermal enerji yatırımcılarının TDİOSB’lere kurucu ortak olabilmesi ya da 200 dönümün üzerinde yapılan her jeotermal kaynaklı seranın OSB’lere tanınan teşvik unsurlarından yararlanabilmesinin mevzuatta yapılacak düzenlemelere bağlı olduğunu dile getiren Şentürk, “Jeotermal yatırımcıları bu düzenlemenin yapılmasını bekliyor. Bu gerçekleştiğinde en az 20 bin dönüm TDİOSB serası da ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve 30 bin kişinin istihdamının önü açılacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de 100 lokasyonda jeotermal enerjiye dayalı olmak üzere ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulacağını belirterek, Balıkesir-Gönen’deki projenin dünyanın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olacağını ifade etmişti.