Jeotermalde 300 megavat mümkün

Elektrik üretimi, konut ısıtma ve seracılık faaliyetleri amaçlarıyla kullanılan jeotermal enerjinin istihdama katkı sağladığına işaret eden Şentürk, şunları kaydetti: "Ancak jeotermal yatırımlar diğer yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karşılaştırıldığında oldukça maliyetli.

Örneğin konut ısıtma ve seralarda kullanılacak kuyuların metre maliyetleri 1.000-1500 dolarlar seviyesinde. Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla jeotermal enerjinin elektrik üretimine katkı yapması gerekiyor.

YEKDEM yatırım yapılabilir seviyede olursa her yıl 300 megavatlık jeotermal enerji devreye alınabilir, tüm santrallerin bulunduğu sahalarda yatırım bekleyen rezervi keşfedilmiş alanlar mevcut." Jeotermal enerji yatırımlarında inşaat, finansman gibi hazırlık süreçlerinin uzun dönemleri kapsadığını belirten Şentürk, henüz devrede olmayan inşa halindeki santrallerin kurulu gücünün 25 megavat civarında bulunduğunu söyledi.