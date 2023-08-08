Kerevitaş, yeşil enerji odağında ilerliyor

Karbonsuzlaşma yol haritasını 2022'de hazırlamaya başlayan şirket, sürdürülebilirlik projelerini 2050 yılına kadar “net sıfır” olma hedefiyle uyumlu hale getirecek. 2021 yılı baz alınarak oluşturulan karbonsuzlaşma yol haritası doğrultusunda çalışan Kerevitaş 2022 yılında hayata geçirilen önlemler sayesinde üretim başına karbon emisyon yoğunluğunu yüzde 26 azalttı.

Bilime dayalı ve iklim hedefleriyle uyumlu bir net sıfır stratejisi geliştiren şirket, bu kapsamda 9 farklı enerji verimliliği ve yönetimi projesini de tamamladı. Projeler sayesinde yıllık 1.7 megavata yakın enerji, 6 milyon TL’ye yakın finansal tasarruf elde etmeyi amaçlıyor.