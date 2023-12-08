Kervan Gıda, 20 milyon dolarlık GES yatırımıyla maksimum panele ulaşacak

Başak Nur GÖKÇAM

2022’nin en iyi 100 şekerleme şirketinden biri olan Kervan Gıda, pazarda sürdürülebilir kazanım elde ederken, çalışmalarını da çevreci bir bakış açısıyla dönüşüme tabi tuttu.

Brand Finance tarafından bu yıl 17’incisi yayınlanan ‘TURKEY 100 – Türkiye’nin En Değerli Markaları’ araştırmasında geçen yıla göre 65’nci sıradan 58’nci sıraya yükseldiklerini hatırlatan Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 38 sıra birden yükselerek 391’inci sıraya yerleştik ve kendi sektörümüzün en çok büyüyen şirketi olduk. Yenilikçi ürünümüz de Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından verilen “Superior Taste Award-Lezzet Ödülü’nün sahibi oldu. 85 ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak, hem ulusal hem de global arenadaki gücümüzü daha da artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu başarılarımızın sırrı ise kesinlikle, işimizi sevgi, özveri ve yenilikçilikle şekillendirmek” dedi. Kalite ve müşteri memnuniyetinin yanı sıra sürdürülebilirliği de iş stratejisinin merkezine yerleştirdiklerini belirten İdris Can, “Kervan Gıda olarak çevresel ve toplumsal sorumluluğumuzu da yerine getirmeye özen gösterdik. Ekip olarak, yenilikçi çözümlere olan bağlılığımızla, pazardaki trendleri sürekli olarak takip ediyoruz” diye ekledi.

Biyogaz dönüştürülerek, üretim süreçlerinde kullanılacak

Sadece ekonomik başarıya odaklanmak yerine, çevresel ve toplumsal sorumlulukları da en üst düzeyde tutarak sektörde fark yaratmayı amaçladıklarını belirten Can, “Çevreyle uyumlu ve toplumumuza değer katacak projelere yoğunlaşarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye kararlıyız.

Bu doğrultuda, güneş enerji santrallerimizle, enerji ihtiyacımızın tamamını karşılamak adına önemli bir adım attık. Akhisar’daki fabrikalarımız ve depolarımızın üzerine kurulan panellerle, sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda Demirci ilçesinde satın aldığımız 330 dönümlük arazide başlattığımız GES santralleri inşaatıyla, 2024 yılı itibarıyla tüm enerji ihtiyacımızı kendi sürdürülebilir kaynaklarımızdan karşılamayı hedefliyoruz. Atık su arıtma tesisi yatırımımız da sürdürülebilirlik misyonumuzun bir parçası olarak devam ediyor.

Bu tesis sayesinde elde edeceğimiz biyogazı dönüştürerek üretim süreçlerimizde kullanmayı planlıyoruz” diye konuştu. İlk sürdürülebilirlik raporunu bu yıl yayınlayacaklarını söyleyerek rapora ilişkin bazı bilgileri paylaşan İdris Can, “Şu anda, Akhisar-1, Akhisar-2, Akhisar merkez depo ve Akhisar Lojistik Merkez depo çatılarında 3.8 MW, Uçantay’da ise 0,7 MW gücünde 3 milyon dolarlık GES santrallerimiz bulunuyor.

Kurulan bu GES’ler sayesinde hem kendi enerjimizin bir kısmını güneşten sağlayarak ülke ekonomisi ve enerji yönetimine katkıda bulunuyor, hem de karbon ayak izimizi azaltarak doğaya saygılı bir politika izliyoruz. Şu ana kadar, yıllık 2 milyon 350 bin kwh enerji elde ederek bin 525 dikilen ağaca denk şekilde doğaya katkıda bulunduk. Ayrıca enerji ihtiyacımızın yüzde 15’ini de GES santrallerinden karşılıyoruz.

İlerleyen dönemde, mevcut GES projesi yatırımımızla toplam tüketimimizin yüzde 100’nün sürdürülebilir enerji kaynaklarından karşılayacağımızı düşünüyoruz. Manisa’nın Demirci ilçesinde 330 dönümlük araziler aldık ve oraya da yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırımla güneş panellerimizi yerleştirmeye başladık. Bu yatırım tamamlandığında Kervan Gıda olarak tüm enerji ihtiyacımızı karşılayacağını planladığımız ve yasal sınır olan maksimum GES kurulum yatırımına sahip olacağız” dedi.

Ambalajı küçülterek 8 milyon TL tasarruf sağlandı

Sürdürülebilirliği odağına alarak geleceği inşa etmede kararlı olduklarının vurgusunu yapan İdris Can, “Ambalaj Küçültme Projesi ile 8 milyon TL’lik tasarruf sağlamanın ötesinde, 110 ton plastik kullanımını engelleyerek doğal kaynakları koruma adımını attık ve ambalaj optimizasyonuyla 1,5 milyon TL ek tasarruf elde ettik. Önümüzdeki dönemde ise, ürün portföyümüzdeki çevre dostu ürünleri artırmayı, atık yönetimi ve enerji tasarrufu projelerimizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, toplumsal sorumluluk projelerimizi yaygınlaştırarak, toplumumuzun gelişimine daha büyük bir katkı sağlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Atıksu geri kazanım projesi için hedef 2024

Karbon ayak izini azaltma yolunda hayata geçirilen Navlun İyileştirme Projesi ile yüzde 47,6 navlun avantajı sayesinde konteyner ve yakıt maliyetinde tasarruf sağladıklarını söyleyen İdris Can, “BEBETO GreenMail Projesi ile veri yığınlarının oluşmasını engelleyerek, sunucuların daha az enerji tüketmesine, kaynakların daha etkin kullanılmasına yardımcı olmayı hedeflerken, dijital karbon ayak izini azaltmayı ve elektronik atık oluşumunu minimize etmeyi planlıyoruz. Su ayak izi konusunda ise, atık suların yaklaşık yüzde 40’ının yeniden kullanılabileceği atıksu geri kazanım projemizi 2024'de devreye almak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.