Kırşehir'de 2 jeotermal kaynak sahası ihale edilecek

04 Ekim 2017

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Kırşehir'in Merkez ve Mucur ilçesindeki 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından ihale edilecek.

Saha büyüklükleri bin 20 hektar ile 4 bin 454 hektar, muhammen bedelleri ise 20 bin 110 lira ve 87 bin 773 lira olan sahalar için ihaleler 24 Ekim Salı günü Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak..

Mucur'daki sahanın ihalesi 10.15'te, Kırşehir Merkez'deki sahanın ihalesi ise 10.30'da gerçekleştirilecek. İlgililer ihalelerin gerçekleştirileceği saate kadar başvuruda bulunabilecekler.

Kaynak: AA