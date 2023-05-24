Kıvanç Enerji, panel üretim kapasitesini büyütecek

Hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerji santralleri ile Adana’da kurulu tekstil fabrikaları için hayata geçirdikleri kojenerasyon tesislerinde toplam kurulu gücü 231,7 MW’yı bulan Kıvanç Enerji, güneş enerji santralleri için yüksek verimlilikte panel üretimine başladı.

Kıvanç Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kıvanç, enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığını, yenilenebilir enerji açısından da ülkemizin önemli bir mesafe aldığını kaydederek yatırıma yönelik ilginin sürdürülebilmesi halinde ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları için 2035 yılı hedeflerini, 2030’lara varmadan yakalayabileceğini açıkladı.

"Panele ihtiyaç artıyor"

Enerji yatırımlarından dolayı panel üretiminin ihtiyaçtan doğduğuna dikkat çeken Mehmet Kıvanç, dünyada bu sektörün en büyük üreticisinin Çin olduğunu ancak kendilerinin panel üretimi için kullandıkları bileşenleri alanında en önde gelen firmalardan ithal ettiklerini bildirdi.

Kıvanç Enerji olarak, HES, GES, RES ve Kojen olmak üzere 231,7 MW’lık bir kurulu güce sahip olduklarını ve bunun 72,3 MW’lık kısmının GES’lerden oluştuğunu dile getiren Kıvanç, “Kaliteli ve büyük miktarlarda panel ihtiyacımızı karşılamakta sorunlar yaşamaya başlayınca hem kendimiz hem de piyasanın ihtiyacına cevap vermek için üretime başladık” dedi.

250 bin metrekarelik tesis

Uzun süren bir araştırmanın ardından ocak ayından itibaren 250 bin metrekarelik bir alanda panel üretimine başladıklarını kaydeden Mehmet Kıvanç, üretim bandında en son teknolojileri kullandıklarını, kaliteli bileşenlerle üretimini gerçekleştirdikleri panellerin piyasadakilere göre daha yüksek verim sağladıklarını dile getirdi.

Kıvanç, “Şu anda 600 MW kurulu gücündeki panel üretim tesisimizi iki ay içerisinde 1,2 GW’a çıkartacağız. Tesisimize yeni hatlar ekleyerek kapasitemizi 2,4 GW’a çıkartma yönünde de çalışmalarımıza şimdiden başladık” diye konuştu.

"İhracata yöneleceğiz"

Mümkün olan en üst standardı sağlamak için çaba gösterdiklerini, kalite oranında yüzde 98’leri yakaladıklarını kaydeden Mehmet Kıvanç, üç vardiya olarak çalıştıklarını 400 kişinin istihdam edildiği fabrikada otomasyon sistemlerinden faydalandıklarını ifade etti.

Türkiye’deki üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu ancak yerli üretimi korumaya yönelik adımlar sayesinde bu kulvarda sevindirici gelişmeler yaşandığını dile getiren Kıvanç, iç pazarda aranan bir üretici olmanın ardından kapasitelerini daha da artırarak ihracata yöneleceklerini bildirdi. Birim alanda yüksek güç Verimlilik standartlarının en yüksek seviyelerde olduğuna vurgu yapan Mehmet Kıvanç, “Kullandığımız kaliteli bileşenlerin yanında panel dizaynımız da verimliliğimizi artırıyor.

Uygulama yapılan alanlarda daha yüksek güce ulaşabiliyoruz. Bizim şu andaki verimimiz bir metrekarede 215 watt, ortalamada ise 205-210 watt civarında. Yani birim alanda avantajımız var. Bu aynı zamanda kullanılan ham maddenin kaliteli olmasından da kaynaklanıyor. Biz sistemlerimizde %23 ve üzeri verimli hücre kullanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Hücreyi yerli imkânlarla üretmeye bakıyoruz

Mehmet Kıvanç, Türkiye’nin panel üretim kapasitesinin 25 GW seviyesinde olduğunu, bunun yüzde 5’ini Kıvanç Enerji olarak kendilerinin gerçekleştirdiğini, yeni yatırımlar ile birlikte bu oranı çok daha yukarılara taşıyacaklarını söyledi.

Mehmet Kıvanç şunları kaydetti; “Hücre üretimi dahil tüm bileşenleri ülkemizde üretebilir miyiz diye bakıyoruz. Biz aile olarak yaptığımız işte en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Tekstil işimizde de öyleyiz. Kurduğumuz GES’lerde de öyleyiz. Kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyetine odaklı çalışıyoruz.

Örneğin Mersin Gülnar’a kurduğumuz GES’imiz güneşi 60 derece doğu, 60 derece batı olmak üzere takip eden bir eğimle çalışan sisteme sahip. Bu da normal santrallere göre yüzde 15 civarında üretim artışı sağlıyor. Yeni yatırımlarımıza gelecek olursak Çin’de tek başında 40 GW’ları bulan kapasitede şirketler var. Bunların yakaladığı ölçek ekonomisinden kaynaklı verimliliği yakalamak öyle kolay değil. Ayrıca bugünden yarına sürekli değişen bir teknoloji de var.

Araştırma ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Çıkan sonuçlara göre, hangi alanlara yönelik üretimlerimizi geliştireceğimize ya da yeni üretim alanlarına yöneleceğimize karar vereceğiz.” İhracat pazarlarında Çin ile rekabet etmenin zorluğuna dikkat çeken Kıvanç, ihracatta ana hedef pazarlarının ABD başta olmak üzere Çin ürünlerine ek vergi getiren ülkeler olacağını söyledi.