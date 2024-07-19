Küresel elektrik talebi 2007'den beri en yüksek seviyede

Dünyanın bazı büyük ekonomilerinde elektrik tüketiminde güçlü artışlar görülüyor. Bu kapsamda Hindistan'daki talebin, güçlü ekonomik faaliyet ve sıcak hava dalgalarının etkisiyle bu yıl yüzde 8 büyüyeceği tahmin ediliyor. Çin'deki talep artışının ise yüzde 6'yı aşması bekleniyor.

ABD'de ekonomik büyüme ve artan soğutma talebinin yanı sıra genişleyen veri merkezleri sektörünün talebi artırması nedeniyle büyümenin yüzde 3'ü bulacağı öngörülüyor. Buna karşın, Avrupa Birliği'nde elektrik talebinde daha mütevazı bir toparlanma gerçekleşmesi ve enerji krizinin etkisiyle 2 yıl üst üste yaşanan daralmanın ardından yüzde 1,7'lik bir artış bekleniyor.

Güneş enerjisi, talebi karşılamada etkin rol oynayacak

Dünyanın elektrik talebi büyürken, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu talebi karşılamadaki rolü de artacak. Dünya genelinde yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik miktarının ilk kez kömürden üretimi geçeceği tahmin ediliyor. Güneş enerjisinde bu yıl ve 2025'te hızlı büyümenin devam edeceği ve küresel elektrik talebindeki artışın yarısının güneşten karşılanacağı öngörülüyor. Küresel elektrik sektörü kaynaklı karbon emisyonlarında ise bu yıl küçük bir artış olacağı ve 2025'te de artışın yatay seyredeceği değerlendiriliyor.

Veri merkezlerinin etkisi

Son dönemde küresel elektrik talebini körükleyen faktörler arasında yapay zeka kaynaklı teknolojiler ve veri merkezleri dikkati çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Elektrik Piyasası Yıl Ortası Güncellemesi raporuna göre, veri merkezlerinin elektrik tüketimi şu anda kısıtlı ancak büyüyor. Kripto teknolojileri hariç veri merkezlerinin elektrik talebi 2022'de küresel elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturdu. Bu oranın 2026 itibarıyla yüzde 1,5 ile 3 arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Elektrikli araçlardaki hızlı büyümeye rağmen 2022'de elektrikli araçlar talebin yüzde 0,5'ini oluşturmuştu. Elektrikli araç kaynaklı tüketimin 2026'da toplam talebin yüzde 2'sine yaklaşacağı hesaplanıyor. Elektrik yoğun bir sektör olan alüminyum üretimi ise halihazırda küresel elektrik talebinin yüzde 4'ünü oluşturuyor.