Küresel petrol talebine ilişkin beklentiler düştü

2024 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 135 bin varil/gün düşürerek 2,11 milyon varil/güne indiren OPEC, küresel petrol talebinin 104,35 milyon varil/gün olacağını tahmin etti.

OPEC, 2025 yılında küresel petrol talebinin 1,78 milyon varil/gün artarak 106,11 milyon varil/güne yükseleceğini öngördü.

Temmuz ayı raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Haziran ayında 14,1 milyon varil azalarak 2 milyar 831 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 66,8 milyon varil arttı ve son 5 yılın ortalamasının 66,8 milyon varil azaldı.

Haziran ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 5 yıllık ortalamanın 2,8 gün altında 61,2 gün oldu.