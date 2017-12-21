LPG piyasasında 'Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği' değişti

21 Aralık 2017

EPDK'nın, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, geçerlilik süresi 5 yıl olan ve süresi biten sorumlu müdür ve LPG yetkili teknik personel sertifikaları ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı meslek odaları tarafından aynı süre için yenilenebilecek. Sorumlu müdür ve teknik personel için 5 yıl için yenilenen sertifika süresince 2 yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunluluğu devam edecek.

Süresiz olarak düzenlenen LPG yetkili işletme personeli sertifikası sahiplerinin, görevlerini 2 yıl boyunca fiilen ifa etmemeleri durumunda yeniden eğitim alması zorunluluğu ise kaldırıldı.

Ayrıca, dolum tesisi ve otogaz istasyonunda çalışacak sorumlu müdür, tesisin ilgili mevzuata ve teknik düzenlemelere uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamakla sorumlu olacak.

Kaynak: AA