LPG’ye 2 lira 4 kuruş indirim geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG’nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 4 kuruş indirim gelecek.

İstanbul’da LPG’nin fiyatı yaklaşık olarak 10,38 TL’ye gerileyecek.

LPG’de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor.

Benzin ve motorinde zam muhtemel

Benzin ve motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak ancak petrol fiyatlarında bugünkü sert artışın etkisiyle yarın benzin ve motorinde de zam muhtemel.

Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’in mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı almış, bu kararın etkisiyle bu sabah ham petrol fiyatlarında yüzde 8’i gören fiyat artışı yaşanmıştı.

Saat 09.00 itibarıyla brent petrol fiyatında günlük artış oranı yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyor.