LPG'ye zam sinyali
LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükselecek.
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LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacak. Zam ile birlikte otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükselecek.
4 Eylül Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları şöyle;
İstanbul
Benzin: 36,75 TL
Motorin: 37,89 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL
Ankara
Benzin: 37,29 TL
Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL
İzmir
Benzin: 37,35 TL
Motorin: 38,53 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL.