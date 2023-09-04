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LPG'ye zam sinyali

LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükselecek.

Haber Merkezi
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LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacak. Zam ile birlikte otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükselecek.

4 Eylül Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İstanbul

Benzin: 36,75 TL

Motorin: 37,89 TL

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

Ankara

Benzin: 37,29 TL

Motorin: 38,39 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İzmir

Benzin: 37,35 TL

Motorin: 38,53 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL.